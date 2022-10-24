綠置區超額11倍反應一般 地產版 2022/10/24 分享： 分享： 「綠表置居計劃2022」已經截止申請，房委會表示連同上一期的居屋申請表參加「一表兩抽」共收到大約5萬份申請表，相比起過往抽籤情況，今次反應只屬一般。 今期綠置居計劃共3個屋苑，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 工廈市場回春 投資新寵兒 2022/10/21 工廈市場回春 投資新寵兒 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 2022/10/20 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 「二十大」與施政報告 引領香港新路向 2022/10/19 「二十大」與施政報告 引領香港新路向 拓經濟 降置業稅 吸人才有望穩樓市 2022/10/18 拓經濟 降置業稅 吸人才有望穩樓市 住宅市場兩極化 超豪宅表現一枝獨秀 2022/10/18 住宅市場兩極化 超豪宅表現一枝獨秀 馬鞍山 綠置居 補地價 謝順禮 嘉興地產 施政報告 銀行 油塘 香港 粉嶺