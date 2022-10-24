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綠置區超額11倍反應一般

地產版 2022/10/24

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「綠表置居計劃2022」已經截止申請，房委會表示連同上一期的居屋申請表參加「一表兩抽」共收到大約5萬份申請表，相比起過往抽籤情況，今次反應只屬一般。

今期綠置居計劃共3個屋苑，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑

...

撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁

欄名 : 專家論市

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