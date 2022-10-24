提到從前優雅日子，上海前法租界精華中心區的永福路，到今天依然給人散發這樣的一份氣息。兩邊梧桐樹林立，保留當年法國人種植，大約每十步就一棵的距離。馬路主要單行，站在行人道的一邊，碰到對面有熟朋友，可以隨意叫停交流。

比起今天被戲稱為已經淪陷的安福路、武康路，短短不足五百米的永福路，可能是僅餘的法租界安逸。如果今天去所謂的「世界中心的路口」，即上述兩條網紅街的話，你會發現已被拿着長短火的攝影愛好者和阿伯佔據，一位穿着打扮得宜的女生走過，會引來十幾人圍觀拍攝，蔚為一景。

再逛永福路這街角，主要因為原上海電影集團（下稱「上影」）的歐式建築園區就在這兒，並且剛變身半開放，該會是下一個令人駐足的熱點。

歷史相當迷人，而且很多流言傳說。話說最初建於上世紀三十年代，當然是富貴洋人的大宅，後也幾經易主。最聞名是一度成為「上影」的辦公室，露台前是個偌大花園。可以想像，上海影業大亨，和名導演及當紅明星，在這兒談劇本、講合作，一部部經典在此孕育。一代代老屋主也是歷史見證。一九四九年前後，還流傳着此院子不少大戶人家，有些輾轉到香港及海外，後人四散。而有趣的是，這些大家族後人，還能定時收到生活費。

上世紀六十年代，這幾幢建築，有些變成演員宿舍，也符合當時公社式的新生活形態。就是到近年，「上影」要重新上路，才在此宣告新一階段的拍攝大計，當中就包括了《繁花》電視劇系列。

最近路過，門口臨街商戶，則添了The Merchants，一間結合咖啡店、酒吧、餐廳的新派風格餐飲集團。自然，也成了新的網紅聚腳拍攝點。