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米綫錯選配料易增磅

副刊版 2022/10/24

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有天完成工作後，我與同事們到小店吃米綫，聽到以下對話。

怕熱的女顧客對朋友說：「終於過了最熱的時候，可以常吃我最愛的米綫，米綫很清淡，是減肥恩物！」再對侍應說：「麻煩你要一碗墨丸雞肉米綫，麻辣湯底，中辣，要杯凍奶茶解辣。」

我跟同事們四目交投，大家該心裏想：「減肥期間不宜用奶茶解辣，一杯已有兩茶匙油和七茶匙糖，以一位中等身材女性每日攝取一千五百卡路里計算，世衛建議糖份攝取上限不多於每日熱量攝取的一成，相等於七粒半方糖，即一杯凍奶茶已接近每日糖份攝取上限了。」

她的友人也落柯打：「我要粟米豬肉餃米綫，加涼拌陳醋雲耳和尖椒皮蛋，這兩款小食較健康，可以吃多些補充纖維！」

我真想提一提她：「涼拌陳醋雲耳雖然高纖維，是能促進排便的開胃前菜，但同樣拌以大量麻辣油，在減肥期間，宜加選韭菜或金菇等配菜較佳。」

她們邊吃麵邊喝湯，說着：「吃辣可以提升新陳代謝，也能暖身，令身體血氣暢通，有助減肥。」

我的職業病又發作，暗忖：「麻辣湯底是用辣椒油和花椒油製成，喝麻辣湯，卻令身體吸收額外脂肪，並會直接儲存成脂肪，每克計的熱量，相比碳水化合物和蛋白質也是最高的。至於辣椒素的確能提升代謝，但提升的幅度卻很少，為了提升新陳代謝而多吃高脂肪的麻辣米綫，恐怕只會得不償失。另外，墨丸和水餃也是很多人誤以為低脂健康的食物，其實製作過程中為了讓其更美味，會加入大量肥豬肉。」

侍應奉上我們柯打的米綫，同事說：「好了，我們的米綫到了！在微涼天氣下吃碗熱辣辣的米綫真是很幸福！」

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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