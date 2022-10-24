有些品牌明明好哋哋，亦無人表達過不滿，卻無端端把自己的商標改頭換面，說是要rebrand，但係：一、客觀情況根本不需要；二、舊商標已深入民心；三、齋轉商標卻沒有其他配套去配合；四、事前無向持份者做足意見蒐集，譬如新舊對比的觀感；五、公布正式換商標前，有否予人有心理準備？若五樣犯齊，必釀公關災難。

服裝品牌GAP的舊商標，是藍色正方形、中間以白底寫上「GAP」字樣，對該品牌來說，乃甚具歷史的標誌性商標（iconic logo）。但二○一○年，GAP的高層失驚無神走去換商標，新商標刪去那個藍色正方形底，把大楷的GAP換成Gap，新字體毫無氣勢和格調。而這個聲稱是rebranding的轉商標舉動，說法是想給人煥然一新的感覺，卻激嬲一眾忠實顧客，結果新商標推出僅六日便迅速收回，品牌要重用舊商標才能平息顧客怒火。

朱古力品牌Hershey's，舊商標是啡底銀白字寫上「Hershey's」字樣，旁邊還有一顆用銀色包裝的小山丘狀朱古力，但在二○○九年，商標卻被改成啡色字「Hershey」再加一顆啡色小山丘狀朱古力，結果甫推出，即被網民嘲笑朱古力圖樣似「米田共」。

故事教訓：有些商標具有其歷史性，當人們已產生情感鏈結（Emotional Bonds）時，不要多此一舉剪斷他們對品牌的情感。一個品牌商標，就像一個人的名字：一、它是最代表那個人的記號，人要有Identity（身份識別），品牌亦要有Brand Identity（品牌識別）；二、壞的商標往往會將構成品牌不同處的識別模糊化，若改到剩低一個別人都不知何解的無代表性嘜頭，成個品牌的精神和特色就變得模糊不清；三、人的名字不能動不動就改，商標亦如是，改了衰過以前，就是無嗰樣整嗰樣。