agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素

位於K11 Art Mall的agnes b. CAFE於秋季推出全新餐單，新增13款新菜式，包括前菜、主菜及甜品，注入不同新元素及風味，為食客帶來多元化的法式美食。

當中有不少清新健康之選，如全日早餐

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