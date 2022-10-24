agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 副刊版 2022/10/24 分享： 分享： 位於K11 Art Mall的agnes b. CAFE於秋季推出全新餐單，新增13款新菜式，包括前菜、主菜及甜品，注入不同新元素及風味，為食客帶來多元化的法式美食。 當中有不少清新健康之選，如全日早餐 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 2022/10/17 數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 2022/10/15 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 2022/10/10 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 2022/10/10 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 2022/10/08 沉浸式美術館ARTE M 鰂魚涌K11 ATELIER開幕 4大區域打卡位 餐廳 美食 法國 菜式 魚 蛋 甜品 海鮮 蝦 Cafe