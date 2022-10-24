fb和IG不當內容 將用警告屏幕標記

Facebook（fb）和Instagram（IG）等為人熟悉的社交媒體，充斥各類資訊和言論，但並不是所有人都適合或願意觀看。為保障用戶體驗，fb和IG母公司Meta的獨立監督委員會宣布，在本月內將警

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