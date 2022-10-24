fb和IG不當內容 將用警告屏幕標記 行政人員版 2022/10/24 分享： 分享： Facebook（fb）和Instagram（IG）等為人熟悉的社交媒體，充斥各類資訊和言論，但並不是所有人都適合或願意觀看。為保障用戶體驗，fb和IG母公司Meta的獨立監督委員會宣布，在本月內將警 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 今日 無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 2022/10/21 挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 2022/10/21 無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 2022/10/19 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 2022/10/19 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 科技行業 科技軟件 科技硬件 手機Apps Facebook Instagram Meta 社會民生 媒體