無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民

日前有報道指，TikTok母公司字節跳動利用TikTok監控特定美國公民的個人位置。對此，TikTok發布一系列推文否認相關做法。

《福布斯》日前報道，以往負責調查公司現任和前任員工，潛在不當行為的字節

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