無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 行政人員版 2022/10/24 分享： 分享： 日前有報道指，TikTok母公司字節跳動利用TikTok監控特定美國公民的個人位置。對此，TikTok發布一系列推文否認相關做法。 《福布斯》日前報道，以往負責調查公司現任和前任員工，潛在不當行為的字節 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 fb和IG不當內容 將用警告屏幕標記 今日 fb和IG不當內容 將用警告屏幕標記 挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 2022/10/21 挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 2022/10/21 無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 2022/10/19 Triller進軍元宇宙 虛擬空間賞音樂會 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 2022/10/19 Netflix新功能 帳戶資料直接轉移 科技行業 科技硬件 科技軟件 美國 媒體 字節跳動 社會民生