中國電動車攻歐提速 還是別開太快

歐洲身陷能源危機、面臨去工業化之際，兩年一度巴黎車展疫下事隔4年復辦，主角竟然不是歐洲名車，而是中國電動車。法國France 24電視台直呼：「要不就是中國電動車，要不就是非電動車。」

中國電動車在歐洲順利起跑，逐漸形成勢頭，而現階段對歐洲傳統汽車產業尚算無傷大雅。但華為之鑑說明，中國汽車在歐洲不宜開得太快，一旦絕塵歐洲同行，就恐是飛來橫禍之時。

巴黎復辦車展 比亞迪長汽成主角

花都復常重辦車展，也許沒想過碰着俄烏衝突打了8個月仍不見盡頭、歐洲經濟瀕臨衰退、人們現時緊盯的不是新車潮流，而是入冬氣溫有多低。世界五大車展之一巴黎車展上周開幕，但德國、意大利名車不見蹤影，場館裏也沒有日本、南韓知名品牌，甚至法國本土大廠雪鐵龍都沒有參展。

怎料眾車掉頭走，中國車反而加速向前。比亞迪、長城汽車子品牌歐拉（Ora）和魏牌（WEY）等新車紛紛亮相，還有中國3D打印電動車XEV Yoyo。相比之下，法國本土展商多數產品仍是燃油或混合動力汽車，風頭似乎都被中國電動車蓋過。

中國的確正以電動車「彎道超車」。歐美日傳統汽車業有上百年歷史，中國雖然很早以前就有意追趕，但舉步維艱。中國車廠與外企合資經營多年，仍走不出對方全球知名品牌的陰影。但電動車自2010年代興起，中國汽車業終可與國外同行在同一起跑綫啟步，且傳統汽車名牌轉型較慢，中國電動車便在政策大力支持下全速前進。

全球10大電動車商 中國佔逾半

France 24指出，現時全球10大電動車生產商逾半皆來自中國，其中比亞迪僅次美國Tesla，而中國電動車在歐洲已佔有1成市場份額。英國BBC亦引述報告稱，今年上半年，中國近四分一新註冊車輛都是新能源汽車（包括純電動和混合動力車），普及程度遠超歐美，而全球一半電動車銷售都來自中國。

別以為「汽車業不怎麼出名的法國，被中國偷雞不代表甚麼」。德國租車巨企Sixt在10月初宣布，採購10萬輛電動SUV；不是向德國車企買，是向比亞迪買。中國汽車工業協會數據顯示，今年1至8月，中國汽車出口數量已超越德國，僅次日本全球第二，其中新能源汽車按年增近一倍，是當之無愧的增長引擎。

德國《Focus》雜誌形容，Sixt這是摑了德國車廠一巴，中國坐享原材料寶藏且能低成本發電，歐洲汽車製造業已不具競爭力。福士（內地稱大眾）中國CEO馮思翰（Stephan Wöllenstein）去年亦稱，中國在電動車、自動駕駛和汽車聯網技術等方面，至少和西方處於同一水平，正由追趕變成超越。

電動車是一國科技與工業的象徵，更是社會綠色轉型、應對氣候變化的重要工具。適逢法國因煉油工人罷工爭取加薪而陷入油荒、多地爆發抗議生活成本急增的示威，中國電動車在巴黎車展突圍，歐洲人可謂尤其百般滋味在心頭。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在車展開幕前夕，宣布擴大補貼低收入家庭買電動車，從6,000增至7,000歐元，即被問是否等於助買中國車。馬克龍坦言，法國人現在買的電動車8成都靠進口，而美國和中國都在大力扶植本土製造，他自己執政5年來都在提倡歐洲自主，須有強力產業政策並迅速行動。「我們必須覺醒，美國和中國都不會向我們放水！」

電動車涉環保國安 歐艱難抉擇

只是，歐洲戰略自主講就容易。今年國際大變局反映，歐洲各國就是一盤散沙，整體並不清楚自己想走甚麼路。單是最大經濟體德國，政策口徑在後默克爾（Angela Merkel，德國前總理）時代就變得一團糟。總理朔爾茨（Olaf Scholz）表明反對和中國脫鈎，但強調供應鏈必須避免依賴單一國家。外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則說，要「從對俄政策汲取教訓看待中國」，甚至「不管選民怎麼想」都要挺烏反俄。

此外，電動車產業正朝自動化、智能化發展，被視為會是繼智能手機之後的下一項革命性產物，集科工、環保、網絡信息兼國家安全為一身，令歐洲對「魚與熊掌」的考量更加複雜。

歐洲人對於中國電動車崛起，正面臨保護本土產業還是對外開放合作、網絡安全還是綠色轉型、與價值觀不同國家制度競爭，還是在與俄決裂已弄得自己溫飽不保下，哪怕只是策略性地和中國搞好關係以求生存，如此種種的艱難抉擇。

更尷尬的是，歐洲不像美國尚有一家Tesla領先，競爭實力正處於非常不利位置。德國《商報》9月評論認為，相比是否過分依賴中國，德國現在真正的問題，是德企愈來愈無法和中企競爭；中國具有廉價生產優勢，化工、機械、鋼鐵等產品價格水平，令歐洲競爭對手無法承受，而歐洲物價飛漲，則使其實早已開始的去工業化進程加速實現。

這些結構性難題乃數十年累積而成，不會一時三刻就解決，甚至可能無法解決。在電動車領域，歐洲這缺口暫時給予了中國產業擴張機會，但長遠而言，中國電動車跑在歐洲不會是大直路一條。

現階段，中國電動車還未真正動到歐洲傳統汽車名牌的奶酪。中國車雖已在歐穩佔一席之地，但目前仍主要針對中低端市場，無論品牌認知程度和銷量，都遠未足以挑戰歐洲各路名車，前路仍有相當發展空間。

中國宜擴市場開放 免歐洲反彈

問題在於，中國汽車在歐洲加速愈是快、進展愈是大，歐洲政商界的反彈也會愈快愈大。最壞情況恐是，歐洲無法改善自身競爭力，繼續在電動車領域落後，最後只能在中美之間二選一，那麼華為之憾就可能在中國電動車身上重複。

要避免這最壞情況，中國產業政策也許可以擔當主動角色。中國2018年打破慣例，讓Tesla獨自落戶上海，成為首家毋須與中國車企合資在華經營的外國汽車品牌。這固然是一種讓利，但對中國自身亦有莫大好處，除了引入競爭推動本土電動車企業加快發展，亦在中美關係風高浪急大背景下，增強了合作共存的力量，增加了對抗脫鈎的難度。

正如中國容得下Tesla但禁止其接近軍政敏感建築，中國對歐洲也可否透過擴大市場開放，讓中歐汽車業形成互相帶動進步，同時保持一定競爭與防備的良性並存關係？中歐是夥伴而非對手，中國電動車有實力開得快，若能同時帶動歐洲這夥伴加速，確保自身長期都能開得快，就是善之善。

▲ 世界五大車展之一巴黎車展上周開幕，但德國、意大利名車不見蹤影，反而中國比亞迪、長城汽車子等新電動車成焦點。（法新社資料圖片）