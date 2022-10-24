容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋 政治版 2022/10/24 分享： 分享： 一年一度的維港「渡海泳」昨日結束，今年「下海」的3名立法會議員乘風波浪，順利於50分鐘內完成賽事。不過，唯一女將新民黨容海恩卻中途「抽筋」，究竟所謂何事？ 怕礙其他泳手 向前力衝 容海恩作為維港泳「新手」 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 陳茂波今赴中東 展示港金融實力 2022/10/22 陳茂波今赴中東 展示港金融實力 施政報告獲好評 李家超：齊心就事成 2022/10/21 施政報告獲好評 李家超：齊心就事成 李家超打紅呔 萬綠叢中一點紅 2022/10/20 李家超打紅呔 萬綠叢中一點紅 12月18日立會選委補選 各陣營搶攻 2022/10/19 12月18日立會選委補選 各陣營搶攻 未有代表任人大 中資機構擬「落場」 2022/10/18 未有代表任人大 中資機構擬「落場」 游泳 容海恩 立法會 運動 比賽 鄭泳舜 姚柏良