容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋

一年一度的維港「渡海泳」昨日結束，今年「下海」的3名立法會議員乘風波浪，順利於50分鐘內完成賽事。不過，唯一女將新民黨容海恩卻中途「抽筋」，究竟所謂何事？

怕礙其他泳手 向前力衝

容海恩作為維港泳「新手」

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