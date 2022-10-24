中共二十大後穩經濟任務重，新經濟團隊受關注。現任中央辦公廳主任的丁薛祥晉身政治局常委，如無意外，將接替韓正出任常務副總理。國家發改委主任何立峰入政治局，料接替被視為經濟政策操盤手的副總理劉鶴。

重要財金

...