聚焦經濟團隊 丁薛祥料任常務副總理 財金部委換班 殷勇或接任人行行長 中國版 2022/10/24 分享： 分享： 中共二十大後穩經濟任務重，新經濟團隊受關注。現任中央辦公廳主任的丁薛祥晉身政治局常委，如無意外，將接替韓正出任常務副總理。國家發改委主任何立峰入政治局，料接替被視為經濟政策操盤手的副總理劉鶴。 重要財金 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 王毅破格入政治局 外界料接替楊潔篪 今日 王毅破格入政治局 外界料接替楊潔篪 劉兆佳預測 丁薛祥主管港澳事務 今日 劉兆佳預測 丁薛祥主管港澳事務 習開啟第三任期 強調經濟長期向好 今日 習開啟第三任期 強調經濟長期向好 你可能感興趣 王毅破格入政治局 外界料接替楊潔篪 今日 01:00 王毅破格入政治局 外界料接替楊潔篪 劉兆佳預測 丁薛祥主管港澳事務 今日 01:00 劉兆佳預測 丁薛祥主管港澳事務 習開啟第三任期 強調經濟長期向好 今日 01:00 習開啟第三任期 強調經濟長期向好 李克強 易會滿 李強 丁薛祥 退休