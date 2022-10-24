習開啟第三任期 強調經濟長期向好 7常委4新人 李強有望明年任總理 中國版 2022/10/24 分享： 分享： 中共新的最高領導層--政治局常委昨日亮相，總書記習近平連任，開啟第三任期，其餘常委以「二老四新」格局，按排名依次為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、及李希，組成新一屆領導集體。 習近平發表執政宣言，重 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 蔡奇掌中央書記處 李希擔反腐重任 今日 蔡奇掌中央書記處 李希擔反腐重任 中共「二號人物」 李強曾獲理大碩士 今日 中共「二號人物」 李強曾獲理大碩士 聚焦經濟團隊 丁薛祥料任常務副總理 今日 聚焦經濟團隊 丁薛祥料任常務副總理 你可能感興趣 蔡奇掌中央書記處 李希擔反腐重任 今日 01:00 蔡奇掌中央書記處 李希擔反腐重任 中共「二號人物」 李強曾獲理大碩士 今日 01:00 中共「二號人物」 李強曾獲理大碩士 聚焦經濟團隊 丁薛祥料任常務副總理 今日 01:00 聚焦經濟團隊 丁薛祥料任常務副總理 中國 政治 習近平 蔡奇 李希 李強 丁薛祥 趙樂際 王滬寧 退休