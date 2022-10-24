中共新的最高領導層--政治局常委昨日亮相，總書記習近平連任，開啟第三任期，其餘常委以「二老四新」格局，按排名依次為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、及李希，組成新一屆領導集體。

習近平發表執政宣言，重

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