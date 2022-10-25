施政推措施「引才」 提升樓市購買力

特首李家超發表任內首份施玫報告，雖然未有如市場預期般推出放寬樓市辣招的措施，但以長遠房策為大方向，並以吸納外來人才為主軸，推多項措施「引才」，包括向合資格來港人士提供置業優惠，讓他們可以「先置業，後退

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