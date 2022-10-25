施政推措施「引才」 提升樓市購買力 地產版 2022/10/25 分享： 分享： 特首李家超發表任內首份施玫報告，雖然未有如市場預期般推出放寬樓市辣招的措施，但以長遠房策為大方向，並以吸納外來人才為主軸，推多項措施「引才」，包括向合資格來港人士提供置業優惠，讓他們可以「先置業，後退 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 馬泰陽 香港置業營運總監及九龍區董事 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 施政報告吸「人財」 經濟樓市同受惠 2022/10/24 施政報告吸「人財」 經濟樓市同受惠 施政報告盲點 未解短期供應 2022/10/21 施政報告盲點 未解短期供應 樓市穩得住 經濟可復元 2022/10/20 樓市穩得住 經濟可復元 美國息率 短暫維持高企 2022/10/19 美國息率 短暫維持高企 樓市築底翻身 施政報告關鍵 2022/10/18 樓市築底翻身 施政報告關鍵 銷售 樓價 一手市場 施政報告 北部都會區 香港置業 ONE INNOVALE PARK YOHO Bologna 土地供應 將軍澳