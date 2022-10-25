樓價跌足兩成多 你心動未？ 地產版 2022/10/25 分享： 分享： 施政報告幾乎沒有提到遞減辣招，這讓代理業界感到非常失望。然而，是次樓市急凍，觸發點是美國利率急升，通過聯繫滙率的傳導作用，迫使香港加息遏止資金流走，現在美國通脹高燒不退，疊加俄烏戰況升級，想入市尋寶的 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 柯興捷 富山地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 踏入後疫情時代 港零售商如何自處？ 今日 踏入後疫情時代 港零售商如何自處？ 綠置區超額11倍反應一般 2022/10/24 綠置區超額11倍反應一般 工廈市場回春 投資新寵兒 2022/10/21 工廈市場回春 投資新寵兒 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 2022/10/20 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 「二十大」與施政報告 引領香港新路向 2022/10/19 「二十大」與施政報告 引領香港新路向 施政報告 收購 富山地產 柯興捷 聯繫滙率 大灣區 豪宅 香港