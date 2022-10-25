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樓價跌足兩成多 你心動未？

地產版 2022/10/25

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施政報告幾乎沒有提到遞減辣招，這讓代理業界感到非常失望。然而，是次樓市急凍，觸發點是美國利率急升，通過聯繫滙率的傳導作用，迫使香港加息遏止資金流走，現在美國通脹高燒不退，疊加俄烏戰況升級，想入市尋寶的

...

撰文 : 柯興捷 富山地產行政總裁

欄名 : 專家論市

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