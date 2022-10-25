踏入後疫情時代 港零售商如何自處？ 地產版 2022/10/25 分享： 分享： 一直以來，香港零售業的發展非常依賴國內外入境旅客。自2003年沙士後，香港與內地接軌，實施自由行。自此內地到港旅客急增，至2019年已佔比達78%，零售業多年來慣於接待源源不絕的內地旅客。自2020年 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 蘇國威 世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 樓價跌足兩成多 你心動未？ 今日 樓價跌足兩成多 你心動未？ 綠置區超額11倍反應一般 2022/10/24 綠置區超額11倍反應一般 工廈市場回春 投資新寵兒 2022/10/21 工廈市場回春 投資新寵兒 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 2022/10/20 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 「二十大」與施政報告 引領香港新路向 2022/10/19 「二十大」與施政報告 引領香港新路向 疫情 香港 零售 商舖 商場 世邦魏理仕 銅鑼灣 中環