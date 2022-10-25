踏入後疫情時代 港零售商如何自處？

一直以來，香港零售業的發展非常依賴國內外入境旅客。自2003年沙士後，香港與內地接軌，實施自由行。自此內地到港旅客急增，至2019年已佔比達78%，零售業多年來慣於接待源源不絕的內地旅客。自2020年

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