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踏入後疫情時代 港零售商如何自處？

地產版 2022/10/25

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一直以來，香港零售業的發展非常依賴國內外入境旅客。自2003年沙士後，香港與內地接軌，實施自由行。自此內地到港旅客急增，至2019年已佔比達78%，零售業多年來慣於接待源源不絕的內地旅客。自2020年

...

撰文 : 蘇國威 世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖部資深董事

欄名 : 專家論市

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