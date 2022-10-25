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北上男星

副刊版 2022/10/25

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劉愷威、溫兆倫、林峯、杜德偉等，都憑綜藝真人騷節目《披荊斬棘》在內地再次短暫走紅，不過情況也是欷歔。話說劉愷威現時知名度或新聞點，主要還是因為有前妻楊冪這紅星襯起。兩人離婚四年，最近提起的八卦是任何一方率先另結婚，都被視為放棄女兒的撫養權，搞到劉愷威都不敢公開新戀情。這種密約是否這樣寫沒法證實，不過楊冪以現在內地頂流紅星之姿，氣場之強不是沒可能。

不要看她纖瘦帶病態美，其實早早為事業多元發展鋪路，對參演作品都有決定性話事權，劇本可據她戲份及要求修改。還成立藝人管理公司，依樣炮製新明星，以自己的關係網，持續延伸自己幕前幕後影響力。這個強老婆弱老公的男女星組合關係，未算主流，但就頗反映現在北上港星的新形勢，再非過往那麼吃香，面對更後生一代女性的處事作風及更強在地人際脈絡，早已非當年娶個年輕二十年後生老婆做其被崇拜的老公偶像時代。

回顧這一北上發展的男星娶內地女星的大勢，簡直就是過氣香港藝人得着第二春的歷程。

數算一下，還有老一輩的羅嘉良、溫兆倫、李子雄、吳啟華、魏駿傑、張衞健等。最樂在其中可能是葉世榮，憑Beyond的永恒神壇地位得女粉絲妻子愛戴。而搵食各師各法，曾經在香港擁有一定知名度，始終像掛了金牌，拍不到大製作，還可演電視劇及網劇，再而還有各種現場演出登台，大至富豪婚宴，小至樓盤開售或夜店演唱。當然，這港星北上討老婆的大潮，不能不提先行者，也可能是至今最成功的呂良偉，早於近二十年前就身體力行，而且轉型從商一帆風順，閒來客串參演只是過戲癮。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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