東京市中心10月至1月冬季限定 光與馬點燈活動

光與馬兩者如何兩相容？可以，而且可以很精采。東京有一個特級燈光展名為「TOKYO MEGA ILLUMI」，是自2018年起每年舉辦的冬季限定點燈活動，在光與馬的室外遊樂園中欣賞醉人景致，打卡打到手軟

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