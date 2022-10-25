10幅政策「小藍圖」 理清施政報告脈絡

施政報告終於出爐，輿論之第一反應是政策措施包羅萬有，卻又隨即擔心特區新班子能否在任期內做得完全部承諾--現階段論成敗，縱然為時尚早，可是若能參透箇中施政邏輯，則或許能理解110個KPI（關鍵績效指標）背後，新特首打算用哪種治理模式達成目標，從而估計其勝算大概有多少。

藍圖模式管治 過百項KPI

要分辨眾多KPI當中孰重孰輕，其中一法是把有制定「施政藍圖」的那幾個政策範疇，視為管治關鍵：意思是這些措施並非單一存在，也就是順利執行與否，將影響整體治理成效，所以才有必要納入藍圖內，確保能針對具體目標分階段完成。

特首李家超高度重視以藍圖模式管治，可見於他在施政報告首頁，便立即說「我感謝習主席的重要講話，這已成為我的施政藍圖」，也見於他在演辭結語的最後一段，強調「本屆政府以習主席7月1日的重要講話作為施政藍圖」；至於這個屬於特區施政最高層次之「大藍圖」，內裏則包含了他具體闡明的10幅聚焦個別政策之「小藍圖」：

4大發展方向 定創科重點政策

一，香港創新科技發展藍圖（報告第38段）--此藍圖將在未來兩個月內發表，就4個發展方向制定重點政策，包括：〔a〕吸納創科人才；〔b〕完善創科生態圈以推動「再工業化」；〔c〕建設智慧政府並開放數據和擴展5G網絡；及〔d〕以「一區兩園」為基礎，與深圳深度合作融入內循環，同時鞏固本港國際化優勢。

二，文藝創意產業發展藍圖（第43段）--這幅藍圖由文化體育及旅遊局局長領導一班文化界翹楚，共同制定一套「完善產業生態圈」措施，例如：培育多元人才、提升文化基建、推動交易平台、吸引國際活動、促進與內地交流合作等。

文藝康體設施 10年建設藍圖

三，10年文化藝術設施發展藍圖（第43段〔ii〕）--相對於上述的「文創產業」，這是以10年為發展框架而聚焦硬件建設的藍圖，例如承諾增加康文署博物館數目至19間、增加表演場地座位數目約50%，並推出措施鼓勵私人發展項目加入文藝設施，又會利用東九文化中心作為加速發展藝術科技之基地。

四，體育及康樂設施10年發展藍圖（第90段）--這又是一幅以10年發展硬件之政策藍圖，將分階段提供30項多元化體育康樂設施，例如在馬鞍山白石建造第二個體育園，又會在北部都會區興建大型康體設施，並於多區設體育館、游泳池、運動場、公園等。

探討智慧公路 整合運輸基建發展

五，運輸策略藍圖（第113段）--此乃以構建可靠、安全、智能和環保高效運輸系統為目標的宏觀藍圖，製作需時3年：先要在明年完成《交通運輸策略性研究》下之全港性交通習慣調查，再要等後年的測試自動駕駛車輛等先導計劃之初步結果，並且需要利用「交通數據分析系統」，以探討發展智慧公路之可行性。

六，運輸基建發展藍圖（附件第94個績效指標）--這也是另一幅聚焦硬件規劃的藍圖，內容方面則以明年第一季完成之《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》公眾諮詢為基礎，整合主要運輸基建的發展，預期於明年第四季公布。

重整地區醫療設施 推中醫藥發展

七，基層醫療健康藍圖（第82段）--以地區康健中心統籌基層醫療服務，目標是與私營醫療界打造「一人一家庭醫生」制度，並協調不同醫療專業，包括輿論較多關注的慢性疾病，共同治理先導計劃，容許夫妻共用醫療券，又擴大適用範圍至言語治療師、聽力學家、營養師和臨床心理學家；另外值得留意的是，當局在硬件規劃方面將成立「醫療設施規劃和發展督導委員會」，以重整地區醫療用地和設施。

八，中醫藥發展藍圖（第85段）--隨着中醫藥逐漸成為基層醫療政策之核心，此藍圖務求落實20萬個新增中醫藥門診服務名額、常規化中西醫協作至更多醫院和病種、推動中醫師和中藥專業人員專業發展，同時深化香港於大灣區中醫藥協作中之角色。

從供應鏈管理概念 促漁農界轉型

九，漁農業可持續發展藍圖（第59段）--這藍圖從「供應鏈管理」概念出發，推動業界升級轉型，務求邁向現代化的可持續發展，包括分階段推出涵蓋財政、基礎設施、土地和技術支援的多項措施，藉以提升本地漁農產品之質量、產值和生產力。

十，青年發展藍圖（第128段）--此乃特區政府首份針對青年發展工作的政策文件，計劃於年底發表，務求把全港18區青年心聲納入其中，希望培育新一代愛國愛港、具世界視野和正向思維，以全人發展角度提出一系列措施，協助青年解決學業、就業、創業、置業上的困難。

與往屆政府治理方式 兩大分別

留意以「藍圖模式」施政，與過去幾屆特區政府的治理方式，主要有兩大分別：其一，是政策不再是以服務承諾（performance pledges）衡量成果，也就是政府部門不單要達到最低標準（藉以計算成效百分比），而是必須配合猶如工程藍圖般作精密規劃，做好底層結構所有目標後，再向更高目標邁進；其二，基於藍圖重視結構，部門之間如何協調合作便變得相當重要，所以各單位不可只顧完成自身目標就算，更需要長期觀察相關措施的進度，以免拖累其他部門，故團隊合作精神應會因此提升，從而增加成功達標之機率。

觀乎10幅政策「小藍圖」，新政府內真正有機會大展拳腳的局長其實是：創新科技及工業局、文化體育及旅遊局、運輸及物流局、醫務衞生局、環境及生態局、民政及青年事務局等5位局長；這並不是說其他問責官員沒空間發揮，只是他們有更迫切的題目要處理，例如建屋既須提速又得提量，又或是急招人才，自然只能「密食當三番」。

▲ 李家超高度重視以藍圖模式管治，在其任內首份施政報告中，具體闡明了10幅聚焦個別政策之「小藍圖」。（資料圖片）