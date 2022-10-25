債市是美國金融霸權軟肋？

毫無疑問，美國是當今世界最強大的國家，金融霸權無遠弗屆，美聯儲貨幣政策的每一個變化，都有大量的外溢效應，對其他國家造成影響，例如本輪美聯儲加息周期，就令其他國家貨幣普遍貶值、進口通脹加劇，個別資金環境較為脆弱的國家，甚至直接陷入危機。

大致而言，美元的金融循環是這樣運轉的：美國透過貿易逆差、對外投資等輸出美元，流出的美元部分形成歐洲和亞洲美元等資金交易市場，這些資金可以不受美聯儲的監管，有較強靈活性，是幫助美元成為全球貨幣的有力工具；部分則通過購買美債回流美國，協助美國實現較低成本融資，平衡美國的預算。美國可以透過對外投資獲得高收益，再通過美債回流資金，獲得低成本融資，變現美國的金融霸權；美聯儲則可以利用美元的全球貨幣地位，通過貨幣政策影響其他國家的經濟和金融狀況，為美國對外投資創造有利的金融環境。

美產業空心化 增資金逆差

在這個金融循環裏，美國需要向全世界提供美元，逐步走向金融帝國，而在這個過程中，周期長、不確定性高、成本高的製造業成為代價、逐步流失，造成美國產業的空心化，進一步加大美國的資金逆差，導致美國的融資需求愈來愈高。

根據統計數據庫的數據，1970年時，美國的國債僅佔GDP的37.6%，而到今年6月，這個比例大約是126.7%；也就是說，美國的國債與GDP之比在50多年間增長了約90%。

欠債總是要還的，欠債愈多，債務爆破的風險就愈高，這是基本的財務規律，即使強如美國，也無法擺脫這條規律；但是，在過去長期的金融實踐中，美國確實又做到了一方面債務愈來愈多，另一方面經濟也持續增長，似乎兩方面平衡得不錯。

不過，一時的成功不能代表永遠，所謂善惡到頭終有報，美國債務無法持續只是時間問題，終歸是要暴露出來的。

近日，英國政壇掀起了風暴，躊躇滿志的女首相卓慧思（Liz Truss）僅用45天就打破紀錄，成為英國最「短命」首相；其財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）則用38天時間，成為第二「短命」財相，而導致英國政壇大地震的原因，就是關浩霆提出的迷你預算案。

簡單而言，英國迷你預算案的核心就是減稅，幅度高達450億英鎊，希望藉此刺激經濟增長。不過，本想刺激經濟的迷你預算案，還沒看到有刺激經濟的效果，就先打崩了英鎊、動搖了市場信心，英國長期國債急跌，令退休基金崩盤風險大增，迫使英倫銀行扭轉之前的緊縮方向，入市購買英國國債，以避免金融動盪。

為免金融危機 英央行被迫買債

英國面臨的困境，很好地詮釋了一個金融危機的部分形成發展過程：面對通脹高企、經濟低迷、民怨四起，卓慧思想通過減稅刺激經濟的想法有其合理性，如果不是國債市場近乎崩潰，卓慧思的路走通之可能性相當大；但是，在美聯儲緊縮、資金收緊的背景下，市場就是擔心英國的減稅措施會擴大赤字，擔心其債務可持續性，於是拋售英國債券和英鎊，幾乎引爆了英國金融危機，迫使英倫銀行180度轉身，從減持英國國債轉為買入，獨立性盡失。

其實，如果細看英國的債務情況，要遠好於美國，例如英國今年3月的國債與GDP的比例僅99.6%，遠低於美國今年6月的126.7%；只是美國有全球貨幣的特殊地位，融資情況遠好於英國，因此才可以承受更高的債務比例，而不虞債務「爆煲」。

不過，與以前相比，其實美國的融資環境也正在惡化中，一方面是需要融資的金額愈來愈大，因為美國的剛性支出，例如社保、醫療、福利、利息等都在愈滾愈大，軍費開支等也無法縮減，預算赤字一直在上升；另一方面是大額的美債投資者買少見少，俄羅斯已經拋棄了美債，持美債最多的日本最近也在大手減持，中國持有美債的規模近期亦一直震盪走低，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）最近表示「擔心市場缺乏足夠的流動性」，並指從事美國國債交易的造市商之資產負債表能力，並沒有擴大多少，而美國國債的整體供應量卻在攀升。

假如大量新增美國國債因缺乏承接，而觸發國債市場的狂跌，同樣有機會引發美國退休基金和金融市場的混亂甚至崩潰，美元也會因市場信心崩潰而大跌；若美聯儲無法接受金融市場動盪，就只有如英倫銀行般，放棄減持國債、改為增持，以穩定市場。

倘債市缺承接 儲局進退兩難

只要美債市場出現明顯承接不足，美聯儲就會陷入進退兩難的死胡同：若任由美債大跌、債息狂漲，美國的經濟和金融會出大問題，市場也會失去對美元資產的信心，動搖美元的全球貨幣根基；若180度急轉彎，改緊縮為寬鬆，美聯儲的獨立性將蕩然無存，市場會失去對美聯儲控制通脹的信心，美聯儲將大幅損失對全球金融市場的影響力。

所以，美債市場很可能成為美國金融霸權的阿基里斯之踵（Achilles' heel，即致命弱點或致命傷），目前市場已經開始露出承接力不足的迹象，如果情況持續，或者日本、中國等原美債大買家大手沽出美債，美國的金融循環就存在難以維繫的可能。

從利弊權衡的角度，美債市場出險時，美聯儲繼續買債維護金融穩定的可能性較高，只是如此一來，美國的通脹降溫就遙遙無期了。

▲ 只要美債市場出現明顯承接不足，美聯儲就會陷入進退兩難：若任由美債大跌、債息狂漲，將動搖美元的全球貨幣根基；若改緊縮為寬鬆，則美聯儲的獨立性將蕩然無存，嚴重削弱對全球金融市場的影響力。（新華社資料圖片）