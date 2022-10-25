「香港仔」愛打機 深圳創立中手游 港聞版 2022/10/25 分享： 分享： 大灣區共同家園青年公益基金、香港經濟日報集團昨聯辦大灣區青年發展論壇2022，以「滙聚人才，敢創不同」為主題，討論創科、金融、文化及體育3大青年發展機遇。 港市場不大 冼漢迪籲灣區創業 負責分享創科機遇的 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 李家超：大灣區青年就業計劃 恒常化 今日 李家超：大灣區青年就業計劃 恒常化 霍啟剛：國家需文化產業 港機遇不斷 今日 霍啟剛：國家需文化產業 港機遇不斷 特首：引進高端製造業 促升級轉型 今日 特首：引進高端製造業 促升級轉型 你可能感興趣 李家超：大灣區青年就業計劃 恒常化 今日 01:00 李家超：大灣區青年就業計劃 恒常化 霍啟剛：國家需文化產業 港機遇不斷 今日 01:00 霍啟剛：國家需文化產業 港機遇不斷 特首：引進高端製造業 促升級轉型 今日 01:00 特首：引進高端製造業 促升級轉型 大灣區 創業 STEM 香港經濟日報 香港仔 年金