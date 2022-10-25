李家超：大灣區青年就業計劃 恒常化 曾國衞：駐粵辦設推廣中心 港青自創天地 港聞版 2022/10/25 分享： 分享： 施政報告定下推廣粵港澳大灣區機遇KPI（關鍵績效指標），特首李家超昨以身作則，出席活動講述香港青年在大灣區發展機遇，政府會將「大灣區青年就業計劃」恒常化，繼續為香港青年提供大灣區創業支援和孵化服務，目 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 「香港仔」愛打機 深圳創立中手游 今日 「香港仔」愛打機 深圳創立中手游 霍啟剛：國家需文化產業 港機遇不斷 今日 霍啟剛：國家需文化產業 港機遇不斷 特首：引進高端製造業 促升級轉型 今日 特首：引進高端製造業 促升級轉型 你可能感興趣 「香港仔」愛打機 深圳創立中手游 今日 01:00 「香港仔」愛打機 深圳創立中手游 霍啟剛：國家需文化產業 港機遇不斷 今日 01:00 霍啟剛：國家需文化產業 港機遇不斷 特首：引進高端製造業 促升級轉型 今日 01:00 特首：引進高端製造業 促升級轉型 大灣區 施政報告 李家超 曾國衞