施政報告定下推廣粵港澳大灣區機遇KPI（關鍵績效指標），特首李家超昨以身作則，出席活動講述香港青年在大灣區發展機遇，政府會將「大灣區青年就業計劃」恒常化，繼續為香港青年提供大灣區創業支援和孵化服務，目

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