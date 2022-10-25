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畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元

行政人員版 2022/10/25

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【本報訊】港府上周公布的7月至9月失業率降至3.9%，勞動人口較2019年底減少18.8萬。失業率可算達低水平，然而，有調查發現，現時畢業生與僱主對薪金期望的落差卻高達逾4,000元。

調查：IT行業

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欄名 : 職場新知

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