畢業生與僱主 薪金期望落差逾4千元 行政人員版 2022/10/25 分享： 分享： 【本報訊】港府上周公布的7月至9月失業率降至3.9%，勞動人口較2019年底減少18.8萬。失業率可算達低水平，然而，有調查發現，現時畢業生與僱主對薪金期望的落差卻高達逾4,000元。 調查：IT行業 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 職場新知 最新專欄文章 更多 全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 2022/09/22 全球學生科技比賽 港團隊晉10強潛力大 港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 2022/08/01 港企加快全球招聘 覓繙譯顧問軟件專才 Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人 2022/01/03 Omicron致機師荒 聯航出3倍工資搶人 亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用 2021/09/13 亞馬遜新招搶人 為兼職繳大學費用 長綫合作拓穩定收入 請人重潛質 2021/09/13 長綫合作拓穩定收入 請人重潛質 經濟 行業 就業 畢業 建造 員工福利 香港經濟日報 商業