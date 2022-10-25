樂高逾2萬塊積木 打造鬼屋電競電腦

臨近萬聖節，樂高（LEGO）發揮創意，將萬聖節元素、樂高積木與電腦主機結合，打造出鬼屋造型的電競電腦。

樂高昨在Twitter發布最新影片，分享了一個由逾2萬塊樂高積木組成、與別不同的鬼屋作品。打開鬼屋

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