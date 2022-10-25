藏廣告詐騙代碼 16款Android App下架 行政人員版 2022/10/25 分享： 分享： 防毒軟件商McAfee發現16款Android App暗藏廣告詐騙代碼，Google隨即將涉事App從Google Play下架。McAfee提醒已安裝App的用戶仍受惡意程式影響，應盡早將App刪除 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 樂高逾2萬塊積木 打造鬼屋電競電腦 今日 樂高逾2萬塊積木 打造鬼屋電競電腦 無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 2022/10/24 無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 fb和IG不當內容 將用警告屏幕標記 2022/10/24 fb和IG不當內容 將用警告屏幕標記 挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 2022/10/21 挑戰蘋果Google 微軟拓Xbox手遊商店 無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 2022/10/21 無標準書寫系統 Meta繙譯口頭語言 罪案 罪行 科技罪案 科技行業 Google 廣告 黑客 Android Google Play