藏廣告詐騙代碼 16款Android App下架

防毒軟件商McAfee發現16款Android App暗藏廣告詐騙代碼，Google隨即將涉事App從Google Play下架。McAfee提醒已安裝App的用戶仍受惡意程式影響，應盡早將App刪除

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