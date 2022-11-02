【黃金零售檔期】全新Sophos MDR託管式偵測及回應解決方案    協助企業高效應對勒索軟件攻擊

每年最後一個財政季度是零售行業的傳統黃金檔期，為迎接11月「光棍節」、12月聖誕節，以及農曆新年等節日，不少企業都密鑼緊鼓擬訂最佳營銷策略，冀將業務收入最大化。隨著全球正步入後疫情時代，香港的消費生態亦徹底改變，而近年大行其道的電子商貿 (E-commerce) 正是商家必爭之地。因此，不少中小企亦紛紛邁向數碼轉型，採用數碼化商業模式以簡化日常運營、減少日常開支，同時提升業務效率。雖然數碼轉型確然能為企業帶來新商機，但不少活躍於網絡的不法之徒亦看準機會。警方數據顯示，單是今年首8個月的整體科技罪案數字就高達約1.4萬宗，涉款20.4億，而網上購物騙案就佔近四成。

網絡威脅日新月異，為保障企業及消費者利益，網絡安全尤其重要，不過中小企往往缺乏專業技術及資源，難以聘請專業的網絡安全團隊全天候管理和檢測系統安全，令網絡平台往往曝露在風險之下。為了確保關鍵的營運系統能受到妥善保障，有中小企則選擇將網絡安全的重任交托予網絡安全服務供應商託管，由專業團隊專責全天候搜尋、檢測和響應威脅。其中「託管式偵測與回應」（MDR，Managed Detection and Response）就是一項「24/7」的完全託管服務，並比起坊間一般採用的EDR（端點檢測和響應）和 XDR（擴展檢測和響應）有更全面的服務優勢。

最近，全球創新網路安全領導廠商Sophos則推出全新Sophos MDR託管式偵測及回應解決方案，配備最新能相容第三方安全技術整合服務，讓各行各業的中小企在專業團隊支援下，更快、更準確地檢測和消除威脅。Sophos目前正為全球超過 500,000 家組織和超過 1 億用戶提供保護，讓他們免受勒索軟件、網絡釣魚、惡意軟件等威脅。作為 Sophos 自適應網路安全生態系統（Sophos Adaptive Cybersecurity Ecosystem）的關鍵部分，全新的Sophos MDR解決方案遙距覆蓋第三方端點、防火牆、雲端平台、身份認證及電郵等日常服務，並有如「盾牌」一樣為企業提供安全解決方案，以主動防禦四方八面的新型網絡安全威脅。

全新Sophos MDR託管式偵測及回應解決方案

Sophos MDR團隊由專業威脅追蹤人員、工程師及一眾經驗豐富的專家組成，並遍佈全球 26 個地點，為客戶提供「24/7/365」的全天候威脅搜尋、檢測和響應等專業支援，避免網絡事故演變成網絡勒索或大規模數據洩露等危機。融合專家團隊及強大的機器學習（Machine Learning）技術，Sophos MDR能超越傳統威脅偵測範疇，為廣大中小企提供更深入的事故調查警報，讓零售商戶能於節日間專注於銷售活動之中，創造更大的銷售佳績。另外，當偵測到異常行為後，MDR團隊會指派專屬的專家與客戶直接溝通，並採取具針對性的網絡安全行動，高速且精準解決網絡威脅。

為讓不同規模的客戶均能擁有完全決策權，Sophos MDR能讓他們自由決定不同的服務級別和威脅回應選項，從而決定MDR 團隊所採取的行動及事件管理方式，包括：如何及何時上報潛在事故、預期的事故回應操作策略，或借助Sophos 的不同服務為內部安全運營團隊提供詳細警報通知等。

Sophos香港區銷售工程經理陳紹斌（Siu Pan Chan）形容：「中小企業過往很難找到完全適合他們需求和預算的網絡安全解決方案，Sophos MDR正好貼合不同規模企業的實際所需。有別市面上的MDR 服務，Sophos MDR能相容於其他第三方網路安全產品，所以客戶無須作出任何妥協，能為不少中小企在制定網絡安全策略時帶來更大的彈性。」

▲ Sophos香港區銷售工程經理陳紹斌相信，Sophos MDR能貼合不同規模企業的實際所需，能為不少中小企在制定網絡安全策略時帶來更大的彈性。

Sophos MDR具備高兼容性和可用度的優點，當面對人手不足和資源緊絀的情況下，客戶可騰出時間和精神專注業務運營，並在減低網絡安全開支同時，仍能徹底保護網絡安全，服務詳情請瀏覽：https://www.sophos.com/en-us/products/managed-detection-and-response?cmp=151499。

(特約)