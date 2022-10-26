廣東俗話有句：「女人未到六十，唔好俾飽飯佢食」，講的當然是男人。現代職業女性，根本毋須靠人，才有飽飯吃，她們在享受美食這方面，懂得花亦花得起。若今時今日仍有男士把這句掛在口邊，首先口脗像叔父／大叔，過時兼老套，其次，現今女性，經濟獨立能力强，請埋人食都得，又何須靠人施溫飽？最重要的是，讓身邊女伴捱餓，你猜到頭來誰個受苦？請先看以下研究：

美國俄亥俄州立大學心理學教授Brad Bushman，二○一四年於《美國國家科學院院刊》（PNAS）發表了一個研究，證實女性飢餓時會將憤怒轉嫁給其伴侶，愈餓愈嬲，所以有個新名詞出現，叫「Hangry」，即Hungry+Angry的合體，餓到嬲。我也發現，肚餓時容忍度和耐性特別低，轉數也慢下來，皆因心思不由自主地去了思考美味食物上。若我肚餓時去超級市場走一趟，嘩，不得了，樣樣放在層架上的食品都想吃，餓起上嚟，喪失理智，進入報復式購買模式，買下來的東西多過需要的至少兩倍。而若在我肚餓時有人出現，截住我要吃東西的那道氣，佢必定無好日子過。

各位男士，請想像一下，一位女性同時集Hungry和Angry兩種能量於一身，一加一絕對大過二，那（你的）後果會怎樣？請參考一下Bushman的研究：他給已婚夫婦各自一個洋娃娃（代表其伴侶），若當天對伴侶心生憤怒，就在娃娃身上扎針，扎針時也要記錄血糖指數，為期是二十一天。研究結果：當太太血糖低（肚餓）時，她們在代表丈夫的娃娃身上扎的針就愈多。已有很多研究證實，血糖低（肚餓狀態）跟Irritability（容易被激嬲）情緒有關連。男士們，想有好日子過，記緊要讓身邊人食得溫飽，否則，激發起她的Hangry怒火，那在家中日子難熬和沒有飽飯食的那位，你說是誰？