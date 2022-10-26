灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製

日本地大物博，每個縣都會隨着四季變換孕育出不同的食材，如美味海鮮、大米及蔬果等，尤以東北為甚。而除了食之外，東北地區還有許多極具代表性的日本傳統工藝品，包括青森縣的津輕琉璃、岩手縣的南部鐵器及新潟縣的

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