灘萬期間限定 鄉土料理玉手箱 集日本東北7縣食材炮製 副刊版 2022/10/26 分享： 分享： 日本地大物博，每個縣都會隨着四季變換孕育出不同的食材，如美味海鮮、大米及蔬果等，尤以東北為甚。而除了食之外，東北地區還有許多極具代表性的日本傳統工藝品，包括青森縣的津輕琉璃、岩手縣的南部鐵器及新潟縣的 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 2022/10/24 agnes b. CAFE秋季新餐牌 注入法式新元素 數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 2022/10/17 數碼港艾美酒店╳護膚品牌MALIN+GOETZ 推出味遊紐約下午茶 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 2022/10/15 時令食材配足1.5両蟹粉 翡翠拉麵小籠包限定8道蟹粉菜 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 2022/10/10 兒童智能手錶 讓家長與孩子時刻保持聯繫 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 2022/10/10 美味廚年度創意 新口味火鍋湯底 日本 酒店 餐廳 美食 菜式 甜品 海鮮 魚 蔬果 金鐘