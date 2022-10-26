一步一腳印，意思是做事腳踏實地，刻苦努力前進的意思。每當腳氣略濕的日子，若閒時總愛回頭看看自己的腳步腳印。只要細心觀察，每個人的腳印除大小不一樣外，腳形、深度及內外八字等步態大相逕庭，同時亦顯露足弓高低各不同。

足弓並非天生定形。每人自呱呱落地，足弓需經過數年時間才能逐漸成形。一般所言足弓會在6至8歲形成，成年期間穩定，但隨筋腱退化、關節失穩，可於老年期出現足弓扁平。此外，常言的足弓外，足部亦有其他弓形結構。一般常談及的足弓是指足掌內側拱高結構，亦名「直足弓」，其分布由足拇指、經足掌內側至足根；另一足弓分布五足趾下，卻稱「橫足弓」。直橫足弓分別代表縱橫二方向及位置的足弓結構，當單一因受傷而表現塌陷，大多會相互為因果，臨床最終同時表現足弓扁平。

如前所述，足弓形成非一日之功勞。足弓即使主要以骨頭支撑，但仍需要相鄰筋腱韌帶承托。例如直足弓需由足趾骨、足舟骨、距骨及跟骨作架構，亦需強韌的彈性韌帶支撑，及足掌內的外展姆長肌及小腿部的脛後肌承托。假若先天骨發展不良或扭傷足踝韌帶，或肌力不足，皆可波及足弓穩定結構，表現足弓塌下，步履疲累沉重。

足弓塌陷亦非全然負面，問題癥結只在於程度。我們步行時，從足跟着地至足拇指離地過程中，腳掌先後出現功能性的足弓扁塌與提升。在足跟剛着地至足面完全貼地時，足掌旋前，足弓會略作扁平，這有助足底筋膜吸收步中震動；此後至拇指撑地離地之際，足拇指後伸，會表現Windlass絞盤機制，牽緊足底筋膜，鎖實足前掌關節，準備好足掌撑向地面，推進身體向前。

故此，足弓並非固定結構，健康的狀態是能隨步伐中扁塌及升高。但假若足弓長期塌陷或久處高拱高足弓狀態，失去穩定關節或吸震作用，會導致足履活動機制失常，引致一系列包括足底筋膜炎、莫頓氏神經瘤（Morton's Neuroma），甚至加快加劇髕軟骨或半月板退化等問題。所以，足弓的觀察更應以步行或跑步時的活動狀況而論，同時亦考慮個人運動程度需要。天下間沒有最完美的足弓，只有更合適個人狀況的動態足弓。

▲ 足拇指後伸後，足底筋膜（紅綫）拉緊直足弓（藍綫）向上提升。

▲ 足拇指後伸後，足底筋膜（紅綫）拉緊直足弓（藍綫）向上提升。