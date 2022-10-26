搶人才 撤入境限制增稅務優惠

行政長官李家超早前發表任內首份施政報告，有很多在政府思維中是新的東西，例如積極搶人才，但在幾個重要的課題上不夠果斷。

例如影響香港20多年的房屋問題，報告提出，在未來5年建造約30,000個「簡約公屋」單位，看上去不是一個長遠的措施；困擾香港的房屋問題是樓價高、面積細，不少人住在劏房，特首應果斷地說明，何時何日劏房會在香港消失。

特首應說明 劏房何時何日會消失

另一點是搶人才，過去一年10多萬人離開了香港，猶如記了特區政府大過，當中一定有高端人才，他們有很多機會，不一定來香港，疫前的上海、深圳、倫敦、紐約、新加坡等，也是他們的選擇；高端人才相當緊張自己的履歷，而不止是工作機會、報酬等，家人的意見也要考慮，例如教育制度等因素，近來香港在國際媒體中的印象不太好，高端人才會考慮在履歷表寫上在香港的工作經驗後，對未來發展有何影響。

現時本港的檢疫政疫，肯定也是招才的障礙，沒有人會想來港後頻頻「撩鼻」檢測，第二天、第四天、第六天如是，首3天不能進入食肆餐廳，之後也要做一大堆東西，才可以出入相關場所，想回家看家人或出外作短暫旅遊，也要多考慮檢測的問題。

即使取消了這些檢疫限制，高端人才也會覺得條件不夠吸引；雖然金錢不是他們考慮的唯一因素，但多一點稅務優惠，有望令吸引力增加，例如旅遊支出到某限額可以扣稅，因為旅遊探親是他們生活的一部分；也可以給他們高於港人的租金扣稅優惠，這點比起先付數十萬元的印花稅，再在港居住7年變成永久性居民後才發還好得多，相信不會有太多人到一個新地方發展事業時這般「落重注」，鎖死自己的資金7年。

此外，特區政府常以大灣區的發展為傲，這點當然不容否定，但現時高端人才去了新加坡，當地是東盟10國的龍頭，東盟的GDP總額及增長，比大灣區有過之而無不及，高端人才自然會考慮較國際化的東盟。

報告亦提出成立「香港投資管理有限公司」，把幾個不同的基金組合一起，這點方向正確，但似乎遲了很多年。新加坡的主權基金淡馬錫（Temasek）早於1974年成立，很多新加坡人也受惠於其回報，20年的年回報為8%，令新加坡有很好的中央公積金、房屋計劃，這些都是理想退休計劃的重要元素。香港投資管理有限公司是新生事物，要主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展，需要的是人才及經驗，相信短期內不會有重大成果，筆者期望有更多現時非體制內的人加入，否則將難有突破。

另外，投資管理公司要有專業人才進行項目分析，期望當中的選擇是為香港福祉而行，而不是有太多的利益輸送。淡馬錫就是定位為私人投資公司，決策不受政府左右，其網頁也是如此介紹，因此才有今日的成就，其成果亦說明了一切。

淡馬錫是積極的投資者，現時約有22,000億港元資產，8%的回報便有1,700多億元的收入，是3塊中環地王的水平，相當吸引；其實本港外滙基金也有長期增長組合，但當脫離了政府的體制後，發揮一定會更好。財政司司長陳茂波預計，本年度的赤字達1,000億元，樓市、股市低迷，政府從賣地、印花稅的收入大減，一定要開源。筆者在多年前已指出，用投資方法賺別人的錢，比以稅收賺自己人的錢好，稅基狹窄講了20年，要是20年前已開始解決，或成立香港投資管理有限公司，以投資收入幫補，特區政府的財政狀況會好得多。

果斷寬檢疫 重振港航空樞紐地位

施政報告有很多事情要執行，但特區政府就是在執行上出了問題；單說說是容易的，別人卻看事實是否如此，如報告內說「香港國際機場是全球首屈一指的國際航空樞紐……三跑道系統預計將於2024年完成，大幅增加機場的整體容量和競爭力」，不盡早宣布放寬檢疫至「0＋0」，取消安心出行、疫苗通行證，便難以與全球接軌，香港國際機場便極有可能變成「曾」是全球首屈一指的國際航空樞紐了。

▲ 若本港不盡早宣布放寬檢疫至「0＋0」， 取消安心出行、疫苗通行證，便難以與全球接軌，失落國際航空樞紐地位。（資料圖片）