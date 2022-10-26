Chrome明年2月起 不再支援Windows 7

電腦作業系統Windows 7在2009年發布，但微軟（Microsoft）早於2020年已停止更新。Google日前宣布，旗下瀏覽器Chrome將不再支援Windows 7及8.1，並將於明年2月發

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