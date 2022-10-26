NASA邀16專家 研究「不明空中現象」 行政人員版 2022/10/26 分享： 分享： 美國眾議院在5月舉辦首個「不明空中現象」（UAP）的公開聽證會，有國防部官員為過去50多年來出現的「不明飛行物體」（UFO）紀錄作證。美國太空總署（NASA）宣布，將邀請16名專家組成「不明空中現象」 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Chrome明年2月起 不再支援Windows 7 今日 Chrome明年2月起 不再支援Windows 7 藏廣告詐騙代碼 16款Android App下架 2022/10/25 藏廣告詐騙代碼 16款Android App下架 樂高逾2萬塊積木 打造鬼屋電競電腦 2022/10/25 樂高逾2萬塊積木 打造鬼屋電競電腦 無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 2022/10/24 無收集精確GPS位置 TikTok否認監控美公民 fb和IG不當內容 將用警告屏幕標記 2022/10/24 fb和IG不當內容 將用警告屏幕標記 科技行業 美國 人工智能 國防 美國眾議院 美國太空總署