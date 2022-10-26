NASA邀16專家 研究「不明空中現象」

美國眾議院在5月舉辦首個「不明空中現象」（UAP）的公開聽證會，有國防部官員為過去50多年來出現的「不明飛行物體」（UFO）紀錄作證。美國太空總署（NASA）宣布，將邀請16名專家組成「不明空中現象」

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