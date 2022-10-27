荃灣信義工廈連裝單位 每呎叫價5882 地產版 2022/10/27 分享： 分享： 地址：荃灣白田壩街36至44號信義工業大廈6樓627號單位 面積：255平方呎 開價：150萬元 呎價：5,882元 賣點：單位有裝修，有窗，備有獨立洗手間配電熱水爐，物業位處市中心，交通、配套齊全 拍賣行：忠 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 坪洲地舖連閣樓 開價188萬 今日 坪洲地舖連閣樓 開價188萬 黃竹坑恒雲國際中心3樓連平台 叫價870萬 2022/10/20 黃竹坑恒雲國際中心3樓連平台 叫價870萬 火炭裕昌中心連部分天台戶 開價338萬 2022/10/20 火炭裕昌中心連部分天台戶 開價338萬 北角英皇栢麗大道每呎叫價8786 租金回報9厘 2022/10/20 北角英皇栢麗大道每呎叫價8786 租金回報9厘 通菜街銀主盤地舖 大單邊叫價5120萬 2022/10/13 通菜街銀主盤地舖 大單邊叫價5120萬 荃灣