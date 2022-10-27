荃灣信義工廈連裝單位 每呎叫價5882

地址：荃灣白田壩街36至44號信義工業大廈6樓627號單位

面積：255平方呎

開價：150萬元

呎價：5,882元

賣點：單位有裝修，有窗，備有獨立洗手間配電熱水爐，物業位處市中心，交通、配套齊全

拍賣行：忠

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