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坪洲地舖連閣樓 開價188萬

地產版 2022/10/27

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地址：坪洲圍仔街15號遠東發展坪洲大廈地下I舖位及閣樓G

面積：400平方呎另閣樓800平方呎

開價：188萬元

呎價：4,700元

賣點：罕有放售，內籠間隔四正，另附閣樓，用途靈活

拍賣行：忠誠物業拍賣行

拍賣

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欄名 : 拍賣行情

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