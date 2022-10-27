施政報告亮點多 落實提速真關鍵

上周，李家超公布其萬眾矚目的首份施政報告，作為地產界的一分子，對樓市沒有調整辣招，當然是失望，其中唯一的改變，是外地尖子來港可以先置業、先付稅，居住滿7年後尖子成為本地永久居民，就可以退回多付的稅金，

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