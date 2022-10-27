施政報告亮點多 落實提速真關鍵 地產版 2022/10/27 分享： 分享： 上周，李家超公布其萬眾矚目的首份施政報告，作為地產界的一分子，對樓市沒有調整辣招，當然是失望，其中唯一的改變，是外地尖子來港可以先置業、先付稅，居住滿7年後尖子成為本地永久居民，就可以退回多付的稅金， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 踏入後疫情時代 港零售商如何自處？ 2022/10/25 踏入後疫情時代 港零售商如何自處？ 樓價跌足兩成多 你心動未？ 2022/10/25 樓價跌足兩成多 你心動未？ 綠置區超額11倍反應一般 2022/10/24 綠置區超額11倍反應一般 工廈市場回春 投資新寵兒 2022/10/21 工廈市場回春 投資新寵兒 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 2022/10/20 新加坡樓價升勢急 馬來西亞新山水漲船高 北部都會區 明日大嶼 世紀21 李峻銘 北區 施政報告 大灣區 將軍澳 香港