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施政報告亮點多 落實提速真關鍵

地產版 2022/10/27

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上周，李家超公布其萬眾矚目的首份施政報告，作為地產界的一分子，對樓市沒有調整辣招，當然是失望，其中唯一的改變，是外地尖子來港可以先置業、先付稅，居住滿7年後尖子成為本地永久居民，就可以退回多付的稅金，

...

撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁

欄名 : 專家論市

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