俄烏戰事繼續擾攘不休，我炸你大橋，你便以連環火箭炮回敬，戰況不斷升級，領導人已把恐怖核彈掛在口邊，全球擔心核彈將帶來第三次世界大戰，讓人類走上毁滅之路。

其實我們正是在路上，比核彈更厲害的武器，早已被廣泛使用，並且相當見效。這不是生化武器，也不是氫彈，而是簡單直接的仇恨和恐懼。操控國際傳媒的大國深明此道，掌控人民情緒，挑起仇恨能讓人民不顧一切針對敵人，加深恐懼便能誘發人類的獸性和殘暴，自古以來，歷史一次又一次證實這武器的威力。

數月前在意大利獨自晚餐，遇上鄰桌一對美國夫婦，大家隨便搭訕一番。知道我來自香港，丈夫關心地問香港在中國壓迫下失去自由的生活如何？我解說沒有此事，香港十分自由開放。接着，他便論說中國共產黨的不是，直到他太太在桌下踢他的腳才停下來。他是位受高級教育的地產商，但對中國卻懷着莫名的恐懼，而他卻從未踏足中國，一切有關中國的資訊全來自傳媒和互聯網。幸好他仍保持客觀，未有把這份恐懼轉化成種族仇恨。但在不少西方國家包括英美，仇恨中國人的暴力事件日益增加，而這份仇恨正是在當地政府允許的情況下落地生根。

明白中美兩國在經濟上要鬥個你死我活，然而一旦使用仇恨恐懼作武器，可能一發不可收拾，種族仇恨才是最致命武器。