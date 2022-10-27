新英揆須對症下藥 化解經濟危機

英國首相卓慧思（Liz Truss）於當地時間上周四（20日）突然宣布辭職，理由是她認為自己無法於任內履行競選時許下的承諾。事實上，很多國際傳媒對於她拜相一直都不看好，估計她未必能夠捱到下次英國大選，果然在巨大的政治壓力下，她最終被迫主動下台，其首相生涯只維持了短短45天，是英國有史以來最「短命」的首相。

卓慧思拜相後的首要任務，是要處理前任首相約翰遜（Boris Johnson）造成的經濟爛攤子。約翰遜於任內不惜一切強硬落實「脫歐」，逐步斷絕英國與歐盟的經濟合作和協議，但他並沒有全面考慮到當地社會的實際情況，因此造成英國經濟近年持續衰退；與此同時，他又一意孤行帶領英國在俄烏戰爭中緊隨美國，大力支持烏克蘭及制裁俄羅斯，令英國經濟雪上加霜，甚至引發能源危機。

約翰遜硬脫歐 遺下經濟爛攤子

卓慧思委任支持她的黨友關浩霆（Kwasi Kwarteng）為其政府的首任財相，他上任後不久立刻推出一系列的減稅政策，希望能鼓勵更多人花錢，以推動經濟，但其激進減稅方案引發金融市場震盪，惹來英國國會議員猛烈抨擊，認為這做法難以支付該國未來在社會復常期間所需要的高昂開支。

卓慧思政務失當 早有前科

當地傳媒更落井下石，唯恐天下不亂，最終卓慧思被迫「轉軚」，撤回部分減稅政策，後來甚至免去關浩霆的財相職務，繼而委任侯俊偉（Jeremy Hunt）出任新財相，責成他重新制定預算案，希望能夠盡快重拾國會及國民大眾的信心，但事與願違，此舉顯然幫助不大，她最終還是下台收場。

卓慧思受到國內外批評，指摘她治國無方，國會內在野黨甚至部分保守黨黨友，均狠批她執政手法不專業，釀成國家混亂、經濟疲弱，一蹶不振。卓慧思政務失當早有前科，她於今年2月以英國外交大臣身份，與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在莫斯科討論俄烏矛盾時，錯誤地否認羅斯托夫州（Rostov Oblast）及沃羅涅日州（Voronezhskaya Oblast）兩個地區的主權屬於俄羅斯，這個低級錯誤成為各國外交界的笑柄，有英國網民更認為這是「國恥」，當時身為外相的卓慧思，在事件中可說是嚴重失職。

卓慧思當上首相後，政界普遍認為她在財務政策上，沒有全面掌握到國家的社會狀況，她硬推多項存在入不敷支潛在風險的低稅率政策，令全英國民憂慮，而且制定了財務政策後又多次朝令夕改，最後更不惜「棄車保帥」，把責任推卸予自己的親信關浩霆。此舉有「過橋抽板」之嫌，導致她道德破產，難免令黨友甚至國民大眾對她產生反感。

辛偉誠熟悉經濟 金融經驗豐

所謂「蛇無頭不行」，保守黨很快就展開選舉程序補選黨魁，最終上任財相辛偉誠（Rushing Sunak）在各參選黨員相繼退選而無對手的狀態下，自動當選保守黨黨魁，並成為英國歷史上首位印裔首相。筆者一直認為，既然英國政府現時正面對經濟困局，急需對症下藥，保守黨內部早就應該達成共識，推舉一個熟悉經濟、而且有實戰經驗的人參選，因此辛偉誠當選實在無可厚非。

辛偉誠拜相之路並不平旦，他在上次補選初期一度領先，直到最後一輪牽涉17萬保守黨成員的「黨普選」才敗於卓慧思。

辛偉誠是前財相，因此對英國面臨的經濟危機非常清楚，加上他曾在投行及對冲基金任職，金融管理經驗豐富，可能是眾多潛在參選者之冠；其妻子也是印度人，是印度上市軟件出口公司「印孚瑟斯」（Infosys）的董事長、印度富豪Narayana Murthy的女兒，身家雄厚。

印裔家族背景 或成「計時炸彈」

辛偉誠是印裔英國人，祖父是印度移民，外界猜測這一點正是他在上次補選落敗的主要原因，他自己也很清楚，這點將會是他再參選的絆腳石，因此在補選申請截止之前不停游說黨友，努力拉票，估計他一方面是爭取100位或以上的支持者，取得補選入場資格，另一方面則游說黨友，只支持他一個候選人，讓他能避開「黨普選」，以至其家庭種族背景的問題。

最終他的努力並沒有白費，自動當選，但其家族和家庭背景，將會成為其首相生涯的「計時炸彈」，隨時會被政敵及媒體拿來藉機發揮炒作。

筆者認為，英國急需一個熟悉財政的首相，帶領英國從日益深陷的經濟泥沼中脫身而出，否則英國有可能破產收場；從另一個角度看，保守黨也很急需一個具領導能力的黨魁團結黨內，以及重拾英國國民對保守黨的信心，否則在下次大選中很有可能敗選，失落執政黨地位。

正因如此，保守黨一直在拖延大選日期，希望黨內能出現有能之士，挽回聲譽，帶領保守黨於大選中對抗工黨。事實上，現任工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）很能幹、深受同僚支持，是下任英揆的尚佳人選，可惜局限於英國「小圈子」選舉制度，今次補選無緣問津。

▲ 英國首相卓慧思早前宣布辭職，相位由曾任財相的辛偉誠（圖）接手。（法新社資料圖片）