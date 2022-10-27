全球創科競爭 大灣區實力強潛力巨

聯合國轄下的「世界知識產權組織」（World Intellectual Property Organization，WIPO），9月底發表了「2022全球創新指數」（Global Innovation Index，GII），對全球132個經濟體的頂層創新能力和表現作年度排名，瑞士連續12年居首，美國攀升至第二位，緊接其後為瑞典、英國、荷蘭和韓國；中國排名則超過法國，升上第11位，只差一步之遙，便可晉身十強，是前30名中唯一的中等收入經濟體，而且在創新能力和表現方面，上升之勢十分明顯。

創新推動經濟增長 東亞最具活力

創新是推動經濟增長的主力，也是國家維持競爭優勢的關鍵所在。WIPO按收入（高收入、中等偏上收入、中等偏下收入、低收入）和地區（歐洲、北美洲、拉美和加勒比、中亞和南亞、東南亞、東亞和大洋洲、北非和西亞、撒哈拉以南非洲）分組，對不同收入和地區組別作出細緻的排名，以顯示不同收入水平的創新表現，以及識別全球創新主要策源之地。

香港在「2022全球創新指數」排名榜中，於高收入組別排名13，「表現高於發展水平預期」，在所處地區組別中（東南亞、東亞和大洋洲）則排名第5，同地區組別表現最好的首3個經濟體，分別為韓國、新加坡和中國，而中國在其收入組別（中等偏上）中位列第一。

我們清楚看到，整體指數前5名均為已發展經濟體，可以說，歐美地區國家迄今仍呈現出強大的創新能力。不過，若從「全球百大科技集群排名」觀察，我們也可以看到另一番景象。

科技集群百強 廣深港排第二

對於科技集群（science and technology cluster）排名的依據有二，一為「專利合作條約」（Patent Cooperation Treaty，PCT）申請量、二為科學出版物數量，據此識別哪些地區形成科技集群。換言之，科技集群就是發明家和科學家高度聚集的地方，為創新策源之處，而創新的策源地往往也是基礎研究的重鎮。

按照「2022全球創新指數」報告，「全球百大科技集群排名」中，前5名依次為日本東京-橫濱、中國廣州-深圳-香港、中國北京、韓國首爾、美國聖荷西-三藩市。可以看到，全球百大科技集群前5位中，4個位於東亞，中國在前5名中佔兩位，其中廣深港集群更位居第二。

目前，國家積極推動粵港澳大灣區發展，香港須利用自身優勢（包括國際視野、實行普通法、強大的基礎研究實力等），參與大灣區的建設發展，而上述科技集群的排名榜，可說是為香港經濟結構升級、融入國家發展大局，提供實踐方向的明確指引。

港須發揮優勢 融入國家發展

從全球的視角看，東亞是未來全球創新最有活力的地區，而中國則是區內最具潛力和爆發力的經濟體。除了躋身前5名的兩個科技集群外，中國共有21個世界領先的科技集群上榜，包括上海-蘇州（第6）、南京（第13）、杭州（第14）、武漢（第16）等，在數量上首度追平美國，並列世界第一。

換言之，若同意創新是未來經濟發展和增長的重要動力，也是國際間競爭力的優勝決定性因素之一，那全球經濟發展重心和創新的策源，在東亞地區漸次形成和鞏固是可預期的，而中國是當中最大的推動力，已經呼之而出，應無懸念。據中國國家知識產權局的資料顯示，中國去年通過「專利合作條約」（PCT）提交的國際專利申請數目為69,540件，居全球之首。

4行業帶動 研發支出增長

再從微觀的角度考察，據《2022年全球創新指數》報告，研發支出最高的企業，在2020年將研發支出增加11%以上，去年則增加近10%至超過9,000億美元，比新冠疫情爆發前的2019年還要高；而增長主要由4個行業帶動，包括：信息和通信技術（Information and Communications Technology，ICT）硬件和電氣設備、軟件和ICT服務、製藥和生物技術、建築和工業金屬。很顯然，ICT及相關產業已成為未來經濟增長的主要源頭，這個發展大勢委實勢不可擋。

另一方面，2020年削減研發支出的行業包括汽車、工業工程和運輸、旅遊等，不過旅遊相關開支去年又恢復增長，惟疫情持續下，增長能否持續是有所保留的。從研發開支的增長和削減中，讓我們看到個別行業經營於近年的變化。

密切關注 兩大潛在創新浪潮

總括來說，從「2022全球創新指數」報告中，勾勒出兩個可能的創新浪潮，值得密切留意。第一，是建立在超級電腦運算、人工智能和自動化基礎上的數碼時代新浪潮，我們從相關企業投入更多資源於這方面的研發，即可見一斑；事實上，這股數碼化創新浪潮，會對所有部門和科研領域的生產力構成廣泛影響，絕不可忽略。

第二，是建立在生物技術、納米技術、新材料和其他科學突破基礎上的高端科學創新浪潮，這方面創新的影響將覆蓋健康、食品、環境、交通出行等領域。

事實上，一場由創新推動的「大時代變化」已清楚浮現；在今天「綠色經濟」的大趨勢下，企業進行革新發展，業務發展目標也必須融入到環境保護之中，例如哥倫比亞國家石油公司（Ecopetrol）把創新和前沿科技（Technology）納入「環境、社會和企業治理」（Environment, Social and Governance，ESG），形成「TESG」，藉此建構一個由創新推動持續成長的模式，這顯然是現今創新時代其中一個企業應變例子。

無論如何，在全球創新活動和創新能力之中，東亞地區正以高速步伐向上提升，力追歐美，而中國成為當中的踐行者和主導者，境內科技集群的數目不斷增加，成為科技創新的着力點。在當下數碼化創新和高端科學創新的大發展趨勢下，對個別產業以至企業無疑帶來巨大挑戰，但同時也帶來難得的發展機遇！

▲ 按照「2022全球創新指數」報告，「全球百大科技集群排名」中，中國在前5名中佔兩位，其中廣深港集群更位居第二。（資料圖片）