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通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬

政治版 2022/10/27

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歐美通脹飈升，香港算是溫和，原來立法會議員的人工會按通脹作出調整，因此按機制，議員們本月1日起，每月酬金將由103,130元，增加至104,880元，加幅達1.7%，變相每年人工多2.1萬元。

立法會主

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撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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