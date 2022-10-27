通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 政治版 2022/10/27 分享： 分享： 歐美通脹飈升，香港算是溫和，原來立法會議員的人工會按通脹作出調整，因此按機制，議員們本月1日起，每月酬金將由103,130元，增加至104,880元，加幅達1.7%，變相每年人工多2.1萬元。 立法會主 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 2022/10/26 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀 2022/10/25 理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀 容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋 2022/10/24 容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋 陳茂波今赴中東 展示港金融實力 2022/10/22 陳茂波今赴中東 展示港金融實力 施政報告獲好評 李家超：齊心就事成 2022/10/21 施政報告獲好評 李家超：齊心就事成 政治 立法會 薪酬待遇 通脹 林鄭月娥 行政會議 田北辰 法官 特首辦 陳國基