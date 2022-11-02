香港人引頸期盼開關多時，現在終於實現。政府宣佈入境的防疫政策改為「0+3」後，隨即引起港人紛紛討論如何搶機票和計劃行程，也令家長放心送子女往外地升學。外遊需求急增，變相重新激活旅遊保險市場。經歷了新冠肺炎疫情，現時不少旅遊保險均加入了與傳染病和旅程變動相關的條款，究竟當中包含了甚麼保障？購買前要注意哪些地方？

旅遊前中後均照顧到的旅遊保險

蘇黎世明白到，新冠肺炎陰霾未除，旅客仍然非常擔心一旦感染該傳染病後的醫療開支及連帶成本，所以在「易起行」旅遊保險計劃（下稱「易起行」）中，新增一系列與新冠肺炎相關的保障和支援。「易起行」保障於旅程中染上新冠肺炎的客戶在當地的醫療費用，包括每日住院現金津貼，而客戶於完成旅程返港後3個月內，亦可以為因新冠肺炎而導致的覆診（註一）費用申請醫療索償。假如因為感染新冠肺炎而被迫取消旅程、縮短或延長旅程，「易起行」可保障客戶因而導致的損失，範圍包括已支付但未使用及無法退款的旅行費用，或因未能如期返回香港的額外交通費和住宿費。如客戶在當地突然必須接受法定檢疫隔離（註二），「易起行」計劃也保障客戶因而衍生的額外海外酒店住宿費用，另外亦為返港後3日居家醫學監測途中確診而須接受強制隔離（註三）的客戶提供現金津貼。

除了客戶本人，「易起行」也體貼客戶的家居，以及客戶身邊家人及寵物，假如客戶因為感染新冠肺炎而延遲返港，或於返港後3日居家醫學監測途中確診而須接受強制隔離（註三），對於客戶被強制隔離（註三）期間其家居的意外損壞，或因安排照顧家人或寵物而所需的指定額外費用，或因未能出席期待已久的演唱會的已付門劵費用等，「易起行」都會賠償有關的費用（適用於指定計劃）。

非一般靈活保障 安心升學有保障

隨着各國陸續放寬入境限制，加上澳洲及紐西蘭將於一月開學，不少家長也放心送子女往海外升學，或者安排子女到海外當交換生。「智學保+」海外留學保險（下稱「智學保+」）為客戶分別準備了短期和全年留學的保障計劃，滿足家長所需。「智學保+」的醫療開支保額高達150萬港元，個人責任及個人意外保額亦分別高達200萬和120萬港元，有助減低家長對子女一旦在外地遇到意外時，未能獲得保障的憂慮。

另外，「智學保+」除了照顧學生的學習和住宿生活外，也考慮到學生或會把握機會四出體驗，因此理賠的範圍也包括旅程延誤或行李遺失、租車自負額、留學旅程中發生的各種意外，以至假期返港探親度假期間的住院醫療費用（註四）。留學旅程因指定事故被迫暫停或中斷、留宿地方變得無法居住而要暫住酒店的開支，以至實習活動等，均一一在「智學保+」保障範圍內。為了協助家長鼓勵子女完成學業，「智學保+」更設有畢業獎金，只要符合條件且子女完成海外升學並順利畢業（註五），客戶便可申請。

恢復通關固然令人振奮，但同時要做足保障，才能盡情在外遊玩或學習。

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註一：覆診是指直接因受保人在受保旅程中已接受治療的損傷或疾病所引致的治療。

註二：法定檢疫隔離即如你不遵從有關的檢疫隔離限制及法規，你會被定罪罰款或監禁。於索償時，你必須提交由有關政府發出的書面通知，詳細列出隔離的規定，包括你的名字、原因、日期及時限。

註三：強制隔離是指你必須入住醫院內之隔離病房或政府指定之隔離地點最少一整日，並連續逗留於該隔離地點直至可以離開隔離區為止。

註四：受保人於短暫返回香港三個月內，因疾病或意外而需要住院的醫療費用。

註五：受保人完成課程的日期是在保險期之內；及受保人在完成課程前連續三年全年受保於本保單。

「易起行」旅遊保險計劃及「智學保+」海外留學保險由蘇黎世保險有限公司承保。

以上文章内容只供參考之用，並不構成保險合約的一部分。有關保障計劃的內容細則及不承保事項將詳細列於保 單之內，如有任何差異，均以保單內之條款細則為準。蘇黎世保險有限公司對所有事項保留最終批核及決定權。

（特約）