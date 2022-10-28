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sacai嘉玲的冠冕

副刊版 2022/10/28

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於上星期初，劉嘉玲在其個人Instagram中上載了一幅相片，相片內「三人行」，她和梁朝偉的中間卻多了一位女士，而這位正是日本時裝品牌sacai的設計師阿部千登勢（Chitose Abe），劉嘉玲更在

...

欄名 : Fashion

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