sacai嘉玲的冠冕

於上星期初，劉嘉玲在其個人Instagram中上載了一幅相片，相片內「三人行」，她和梁朝偉的中間卻多了一位女士，而這位正是日本時裝品牌sacai的設計師阿部千登勢（Chitose Abe），劉嘉玲更在

...

訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！

計劃詳情 登入