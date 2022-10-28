sacai嘉玲的冠冕 副刊版 2022/10/28 分享： 分享： 於上星期初，劉嘉玲在其個人Instagram中上載了一幅相片，相片內「三人行」，她和梁朝偉的中間卻多了一位女士，而這位正是日本時裝品牌sacai的設計師阿部千登勢（Chitose Abe），劉嘉玲更在 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 2022/10/21 MAISON MIHARA YASUHIRO 泥膠鞋王 LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 2022/10/21 LOUIS VUITTON Savoir Faire 非一般的行李箱 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 2022/10/14 UNDER ARMOUR 與黑阿當做運動 LOEWE 細數秋冬全袋表 2022/10/14 LOEWE 細數秋冬全袋表 Berluti 80塊組件的男鞋 2022/10/07 Berluti 80塊組件的男鞋 時裝服飾種類 時裝服飾 劉嘉玲 消費資訊 消費種類 梁朝偉 日本 東京