卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場 副刊版 2022/10/28 分享： 分享： 2022卡塔爾世界盃即將於下月20日舉行，是自疫情爆發後全球首個不受限制的大型體育盛事，的確令人期待。賽事期間預計會有多達150萬名球迷到訪卡塔爾，為應付突如其來的住宿需求，當地紛紛有新酒店落成。其中 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫 2022/10/21 日本長崎最美離島豪華酒店 歎露天風呂賞熔岩海岸綫 東南亞短綫遊老撾瀑布環抱暢泳 布吉秋日養生 2022/10/14 東南亞短綫遊老撾瀑布環抱暢泳 布吉秋日養生 澳洲維多利亞州豪華農舍 特色鄉郊旅宿體驗 2022/09/16 澳洲維多利亞州豪華農舍 特色鄉郊旅宿體驗 悅榕集團首度進駐日本 豪華親民兩酒店落戶京都 2022/08/26 悅榕集團首度進駐日本 豪華親民兩酒店落戶京都 維也納瑰麗酒店盛大開業 莫扎特故居歷史建築活化 2022/08/12 維也納瑰麗酒店盛大開業 莫扎特故居歷史建築活化 疫情 歐洲 酒店 設計 餐廳 美食 餐飲 足球 印度 酒吧