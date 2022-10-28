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卡塔爾世界盃即將開鑼 奢華私人海灘度假村登場

副刊版 2022/10/28

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2022卡塔爾世界盃即將於下月20日舉行，是自疫情爆發後全球首個不受限制的大型體育盛事，的確令人期待。賽事期間預計會有多達150萬名球迷到訪卡塔爾，為應付突如其來的住宿需求，當地紛紛有新酒店落成。其中

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欄名 : Travel

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