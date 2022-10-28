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壯大Nautilus家族聲勢 Patek Philippe最新重磅作 百萬彩虹鑽Aquanaut Luce

副刊版 2022/10/28

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作為錶王，百達翡麗（Patek Philippe）於10月中旬前一口氣日發表下半年8款新作，其中更Nautilus添加3位全新成員，壯大軍團，亦加推首枚彩虹鑽女裝自動計時腕錶-Aquanaut

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