壯大Nautilus家族聲勢 Patek Philippe最新重磅作 百萬彩虹鑽Aquanaut Luce 副刊版 2022/10/28 分享： 分享： 作為錶王，百達翡麗（Patek Philippe）於10月中旬前一口氣日發表下半年8款新作，其中更Nautilus添加3位全新成員，壯大軍團，亦加推首枚彩虹鑽女裝自動計時腕錶-Aquanaut ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 2022/10/21 舌尖上的星空奇遇 Jaeger-LeCoultre 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 2022/10/14 與視聽藝術家聯乘Vacheron Constantin 把時計分形幾何化 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 2022/10/07 進軍香港20年．置地典藏展 首枚中文顯示PANERAI錶絕密曝光 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 2022/09/23 慶祝王牌50周年 Audemars Piguet西九上演時間迴廊 中美轉戰生物科技 美國新行政命令保主導地位 2022/09/17 中美轉戰生物科技 美國新行政命令保主導地位