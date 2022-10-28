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設計師是產品的靈魂 KEF X Ross Lovegrove

副刊版 2022/10/28

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一個好的產品設計師，可以話是品牌的靈魂所在，找了對的人，事半功倍。像KEF近年與以雕塑流綫聞名於世的設計師Ross Lovegrove一拍即合（代表作Muon揚聲器、Muo藍牙揚聲器以及Mu3真無綫降

...

欄名 : Tech

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