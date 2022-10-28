設計師是產品的靈魂 KEF X Ross Lovegrove 副刊版 2022/10/28 分享： 分享： 一個好的產品設計師，可以話是品牌的靈魂所在，找了對的人，事半功倍。像KEF近年與以雕塑流綫聞名於世的設計師Ross Lovegrove一拍即合（代表作Muon揚聲器、Muo藍牙揚聲器以及Mu3真無綫降 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Tech 最新專欄文章 更多 Bang & Olufsen 沉浸式音響體驗 2022/10/07 Bang & Olufsen 沉浸式音響體驗 KEF體驗聲的形狀 2022/08/19 KEF體驗聲的形狀 Leica原型機 成史上最貴相機 2022/06/24 Leica原型機 成史上最貴相機 Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會 2020/09/12 Amazon於西雅圖聘1萬名員工 計劃創造1.5萬個就業機會 本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee 2020/09/12 本地編程學校與咖啡店合作 推全港首杯A.I. Coffee