香港家族辦公室協會副主席郭興業：大灣區有利本地家族辦公室發展　政府宜加深香港社會各界認識

亞太區經濟過去3、40年快速增長，造就區內的超高淨值人士數目急增，當中以大中華市場的增幅最為顯著。這批富裕一族對於建立家族影響力、延續財富有極大需求，因此產生家族辦公室（family office）行業，專責管理富裕一族投資和傳承需要。嚴格來說，家族辦公室行業是集合了一眾專業人才協助營運和出謀獻策，包括會計師、律師、銀行家等，操作上亦需要有穩定環境和健全法制配合，香港以及粵港澳大灣區可謂天作之合。香港特區政府近年透過投資推廣署成立專責團隊，並公布有關家族辦公室管理的稅務寬免諮詢文件，顯示政府有意壯大香港的家族辦公室行業。

香港家族辦公室協會副主席郭興業接受香港經濟日報專訪時表示看好香港家族辦公室行業在大灣區的發展前景，也歡迎政府推出稅務寬減措施配合行業發展，但認為政府有需要開展更多教育工作，引導社會各界正確認識家族辦公室行業，使行業運作時更有效率。

▲ 香港家族辦公室協會副主席郭興業

大灣區潛力無限 香港經驗是優勢

經濟日報：你認為粵港澳大灣區對於香港家族辦公室行業帶來了甚麼機遇？市場發展潛力有多大？

郭興業：粵港澳大灣區是一個很大的經濟概念，根據廣東省政府去年提出的報告，粵港澳大灣區的經濟總量可達到12.6萬億人民幣，同一時間，有25間企業打入了世界500強的企業，在一個這麼大的經濟體和這麼多的優質企業中，我認為香港的家族辦公室可以競逐。

香港是一個國際金融中心，有絕佳的營商環境，法律制度亦十分健全和優良，金融體制也很穩健，擁有豐富的經濟實力。這些優勢令香港可在大灣區內繼續扮演對外角色，如國際航運、空運、金融和貿易。我們身為家族辦公室，在協助香港經濟蜚聲國際有很大貢獻，而香港經濟蜚聲國際同時為我們的家族企業創造了很多成長的機會，兩者是互為因果的關係。大灣區這個機遇無限的大市場，是可以令家族辦公室有很大的發展空間。

粵港澳大灣區在《粵港澳大灣區發展規劃綱領》中所呈現的，是一個綜合城市群，有別於其他灣區，它們很多都是以單核，或發展成為一個單一的城市為主，但大灣區是以四大城市為主，包括香港、澳門、廣州和深圳，每個城市都各具特色，而家族辦公室在經濟發展上可協助不同區域的城市群發展多元產業，這樣做出來的商業市場就會更大，香港可以繼續扮演外國打入內地市場的媒介，內地企業在進入外地時的橋樑，互通中西。家族辦公室在各經濟環節中可找到很多發揮空間，同時本身亦有很多資產需要投資，也催生很多項目給家族辦公室去投資。

經濟日報：家族辦公室行業同樣在內地快速發展，你如何評價內地的家族辦公室市場？行業運作和制度上，與香港方面有哪些差異？

郭興業：國內發展的情況比香港慢上一段時間，香港家族辦公室與香港經濟一同成長，而國內只有近40年的發展，但在互聯網、新經濟、新能源產業的興起，造就成許多富裕社群，這些社群慢慢意識到要保障自己的財富和傳承予下一代，這也是國內家族辦公室現正所做的工作。而香港方面，發展時間較長，我們擁有的經驗和法制比國內有少許優勢，但國內也追得很快，市場很龐大，也造就家族辦公室近年蓬勃發展，香港因為先發展而擁有的時間優勢會逐步減少。

在體制上，國內的情況處於第一代或新一代在股權上獲得的收益，而嘗試設立家族辦公室，在體制的階段上沒有經過試煉。第二，香港背靠世界，較容易取得不同國家優良的案例，礙於文化接觸面和家族視野的關係，香港在家族辦公室的制度和經驗現時仍然領先於中國內地。

▲ 郭興業認為，香港的國際金融中心地位在粵港澳大灣區內舉足輕重，有利家族辦公室產業發展。

大隠隱於市 有待政府加強宣傳推廣

經濟日報：香港特區政府未來在政策上應如何配合，進一步鞏固香港家族辦公室行業在大灣區的優勢？

郭興業：香港政府在過去一、兩年很着力提倡和發展家族辦公室，投資推廣署在2021年6月成立家族辦公室旗下部門，除了香港的辦公室，還有在北京、廣州和歐洲也有成立辦事處，目的是推廣香港家族辦公室市場在海外的號召力，希望海外的家族辦公室的網絡可以遍及，我也非常認同。

此外，在2022/23年度的財政司司長的《財政預算案》中，也有提到為單一的家族辦公室所管理的合資格管理實體提供稅務寬免，我們也很支持。至於周邊的城市，我們也感受到他們有壓力，同時他們也不敢怠慢，一同競逐稅務寬減或其他優惠，我們認為政府可繼續在稅務寬減方面着力，與其他周邊城市保持更好的競爭力。

同時，成立家族辦公室與其他企業也有一連串的聯動，希望政府可簡化相關政策，加快流程，使香港可與周邊亞洲區城市競爭。

此外，家族辦公室行業是一個很龐大的生態圈，不只是家庭成員，會計師、審計師、律師和銀行家等專業人士均會參與，所以無論是單一還是聯合家族辦公室，他們都會按照需要與不同的專業團隊合作。我們期望政府從教育公眾這個方向着手，令社會大眾和企業加深認識家族辦公室行業，這有助我們更加蓬勃發展。我們曾經遇過一些情況，是個別行業對家族辦公室認識不多，導致我們行業的工作效率受影響。

同時，香港的超高淨值人士人數排名，在全球或亞太區均相當高，大約有數千人，而他們絕對有資格設立家族辦公室，但他們未有考慮這個做法，我認為這與政府教育公眾不足，社會對家族辦公室不熟悉有關。如果政府在教育和宣傳上做得更妥善，加上整個家族辦公室生態圈配合得更好，我絕對相信會有更多超高淨值人士願意在香港設立家族辦公室，同時鼓勵更多香港人才投身家族辦公室生態圈。我們協會會員提及過，金融圈子內眾人認識各大金融機構和會計師事務所，但對家族辦公室所知甚少，已入行的人更加少。

▲ 商務及經濟發展局旗下的投資推廣署在2021年6月成立FamilyOfficeHK團隊，專責推動香港發展成為亞洲主要的家族辦公室樞紐。

家族辦公室與私人銀行亦敵亦友

經濟日報：在拓展大灣區市場的過程中，家族辦公室與私人銀行是否既是合作夥伴亦是競爭對手？

郭興業：家族辦公室與私人銀行間存在競爭，但同時要依賴對方生存。私人銀行近年有很多跨界業務，例如開拓家族辦公室市場，私人銀行會照顧超高淨值客戶的需要，但其實他們不只是有投資需要。超高淨值客戶更加渴望建立家族管理和傳承制度，把家族傳統、價值觀和創辦理念傳承下去，確保家族後代繼續接受良好教育，而私人銀行在以上方面未必擅長，所以便產生了家族辦公室。

過去的家族辦公室不管是聯合或單一，都會把資金放在銀行並融資，同時，大部分家族不會集中存放資金在一間銀行，以分散風險，因此有家族辦公室有投資資金存於私人銀行，使私人銀行加入競逐這個板塊，但有時也會遇到私人銀行與其他家族辦公室聯手合作的情況。

經濟日報：內地當局近年在金融市場加強資本管制，你認為會否影響大灣區的家族辦公室發展？行業方面應該如何部署應對？

郭興業：資本開放需要過程，我們家族辦公室行業，視內地當局今次的資本管制為短期政策，而短期政策自然產生不同人士短期的利益、對政策的理解甚至誤解，但我們所着眼的投資較為長遠，所以基本上影響不大。若中國的金融改革是朝着更有秩序和規範化的方向，而短時間的資本管制操作是為長遠目標考慮，我們是非常歡迎當局的政策舉動。

當然，我所提到的主要是大灣區發展對我們的影響，無論是短期資本管制還是中長綫的政策改動，只要是根據國策方向發展，總會找到發展機遇。

放眼ESG和科技

經濟日報：大灣區的富裕家族和超高淨值人士，是否仍然以投資股票和房地產為主？近年他們在投資選項上有沒有變化？

郭興業：除了股票和現金外，他們還有很多選擇，例如債券、銀行理財產品、信託產品、境外的保險或藝術品，基本上盡量令家族分散風險。

另外值得一提的，是近年在大灣區非常流行的ESG（環境、社會及管治）議題。以香港為例，有些個別大型家族考慮到除了家族傳承，還有社會精神傳承，他們樂意涉獵慈善事業。近年內地也推廣共同富裕，宣揚關心社會和社群，我們留意到內地富裕一族的投資不但牽涉很多慈善，投資個別產業時亦未必盲目追求收益，反而注重社會價值創造，或推動人群共同獲益，例子如投資新能源產業可以改善能源損耗和污染，我們看到內地家族辦公室很着力投資，剛接手家業的二代也非常重視可持續發展。

在科技方面，佔比重最高的是金融科技，我們也留意到家族辦公室很着力投放資源，理由是這屬於有影響力的投資，能夠為生活圈或人類有所改變，他們因此感興趣。當然，科技也可細分不同環節，而區塊鏈技術上本身也有很多應用的層次，我們協會的家族辦公室會員也有留意發展趨勢，甚至詢問我們的意見，所以我們能總結出區內的家族會員是非常注重投資科技。

統籌：張志慧、朱震、劉麗麗

撰文：郭耀斌、實習生 吳紫茵

視頻：馬錦輝、黃耀文、吳俊彪

攝影：黃建輝、本報資料圖片庫