品牌要換嘜頭，公關身兼重任。城中兩位大企業資深公關一哥和一姐分享：當年機構高層要做重塑品牌形象（re-branding）項目，在推出前向不同相關持份者做好溝通這一環節，就足足要用起碼一年時間籌備和進行，確保大家都明白要重塑品牌商標的因由和理念，並支持機構決定，才敢謹慎推出。他們都說，推新嘜頭前要做足工夫，若無一年時間做預備工作，會直接跟最高層說：「唔好諗，否則一推必有災難！」能否有牙力成功游說高層？就要看功力和往績了。

一個商標，可以深入民心，例如麥當勞的M字、迪士尼的米奇老鼠耳仔、蘋果那被咬了一角的蘋果等，但凡公眾早已看慣一個商標，資深公關人必會知道，要換嘜頭是可大可小的公關事項，在整個過程中，公關擔當着最重要的brand protection（保護品牌）把關者，故必會做好風險評估和風險管理。

先說風險評估，包括以下考慮—若這個時候、這個社會氣候，做這個動作：一、有無此需要？二、有無一個令人信服的說法？三、公眾和不同相關持份者對現有商標有幾強識別度和情感連結？二○一七年，《福布斯》有篇文章，提到企管人需要對甚麼時候不是更換商標時機有辨認能力，作者Gabriel Shaoolian指出，此情況下推出新嘜頭必注定慘敗：當公眾和不同相關持份者對商標所象徵的品牌歷史很珍惜和有感情，而新嘜頭予人感覺是「a break from the past」時，必會予人一種意圖「erasing a cherished brand history or betraying the principles the brand was founded upon」（擦掉珍貴的品牌歷史或背叛品牌創立之初心）的舉動的話，那即說明，這樣推出新嘜頭肯定風險相當大。

若上述一、二、三所評估出來的結論是弊多於利，何苦無啦啦整撻瘌?!