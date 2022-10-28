清晰靈活監管 支持虛擬資產發展

本月底舉行的香港金融科技周，萬眾期待之一，是政府將發布有關虛擬資產在本港發展的策略和監管制度。

虛擬資產是以數碼形式表達、計算或儲存價值的資產單位，可透過電子方式轉移、儲存或買賣，涵蓋範圍甚廣，由金融資產（如現金和債券）到實物資產（如藝術品和財產）不等，而最為人熟知的加密貨幣，就是虛擬資產生態的一部分。

港星此消彼長 金融界人才流失

今年1月，金融管理局發布關於加密資產和穩定幣的討論文件，但諮詢期過後，一直未有新政策公布；加上本港實施相對嚴格的防疫措施，新加坡又同時提出吸引金融科技（FinTech）人才的種種措施，此消彼長下，令香港金融界的「人才流失」成為熱話。

對於發展中的虛擬資產和FinTech，多國都以「摸着石頭過河」的審慎態度面對。例如新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore，MAS）董事總經理Ravi Menon今年8月的一次演說中，仔細闡釋當局對數碼資產開綠燈（服務商須有牌照），但不鼓勵加密貨幣炒賣的取向，雖然態度保守，但勝在明確；又例如經濟合作暨發展組織（OECD）在上月初發布虛擬貨幣稅務報告，滙集會員國目前針對虛擬貨幣和加密資產的稅務條文，有助促進加密資產生態圈納入規範。

各地「摸着石頭過河」 慎對FinTech

加密貨幣普及已是大勢所趨，世界銀行今年4月的網誌指，截至2021年上半年，加密資產總量在過去兩年就飈升至2.8萬億美元，而與比特幣（24%）相比，以太幣（40%）和穩定幣（24%）所佔份額逐漸增加，而且活動涉及全球；該網誌的結論指，加密資產和基礎技術（如區塊鏈）有望實現金融創新，既容許更多人參與，又可能提升效率和透明度，惟仍有可能為全球金融穩定構成風險。

另一方面，內地去年宣布禁止加密貨幣交易，遏止了本來異常活躍的交投。根據分析平台Distributed AI Research Institute的報告，內地投資者在2018年佔全球最主要穩定幣Tether（USDT）交易量的39%，2019年更躍升至60%；但有趣的是，在中央禁絕下，根據金融數據分析公司Chainalysis在9月發表的「2022年全球加密貨幣採用指數」（The 2022 Global Crypto Adoption Index），中國重回指數的前10名（2021年排第13位），顯示內地相關活動仍然活躍。

有專欄作家表示，特區政府面對的兩難，是虛擬資產發展應傾向「一國」抑或「兩制」。不過，加密資產與傳統金融系統的聯繫愈來愈緊密，前花旗銀行行政總裁潘偉迪（Vikram Pandit）就預期，傳統金融業會在未來3年內爭相涉足加密貨幣這個新興領域；據彭博報道，摩根大通（JPMorgan Chase）、美國銀行（Bank of America）等投資銀行，都在大舉招募相關人才，反映機構投資者正加速接納加密資產，高盛（Goldman Sachs）也開始提供加密貨幣期貨交易。

東盟市場發展迅速 港宜把握機遇

此外，與香港商貿關係密切的東盟多國，近年在互聯網和虛擬貨幣發展迅速，世界經濟論壇指，東盟是全球增長最快的互聯網市場，每天有12.5萬名新用戶加入，預計東盟數碼經濟將在未來10年內，為地區GDP增加一萬億美元；而「2022年全球加密貨幣採用指數」更顯示，在154個國家中，東盟有4個國家排首20位，包括越南（第一位）、菲律賓（第二位）、泰國（第8位）、印尼（第20位）。

因此，香港要把握東盟市場的巨大潛力，向東盟輸出Fin-Tech和智慧城市服務，發展虛擬資產必不可少，而這也有利衍生新職位、新工種，當局宜及早準備，以吸納和培訓相關人才。

這種種發展的前提，是清晰兼具靈活性的監管，這既有助吸引本地和海外公司在本港開展相關業務，同時在內地短期內無法對加密貨幣作全面規範時，香港可先行先試，對大灣區其他城市起示範作用，這才是龍頭城市的風範。

▲ 加密貨幣普及已是大勢所趨，而且加密資產與傳統金融系統的聯繫也愈來愈緊密。（路透社資料圖片）