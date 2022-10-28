二十大學習班 李家超今主講 政治版 2022/10/28 分享： 分享： 中共二十大閉幕後，本港隨即掀起「傳達學習二十大精神」風，吳爾文聽聞，公務員事務局今日正式「開班」，特首李家超親自主講，主要官員、行政會議成員、常任秘書長及部門首長等都會出席。 主要官員行會成員出席 其實， ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 2022/10/27 通脹升溫議員加薪 本月起增至10.4萬 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 2022/10/26 李家超又放閃 太太準備愛心午餐 理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀 2022/10/25 理大「國家級校友」 李強當年遙距修讀 容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋 2022/10/24 容海恩「有壓力」 維港泳中途抽筋 陳茂波今赴中東 展示港金融實力 2022/10/22 陳茂波今赴中東 展示港金融實力 李家超 公務員事務局 習近平 行政會議 陳智思