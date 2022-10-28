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二十大學習班 李家超今主講

政治版 2022/10/28

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中共二十大閉幕後，本港隨即掀起「傳達學習二十大精神」風，吳爾文聽聞，公務員事務局今日正式「開班」，特首李家超親自主講，主要官員、行政會議成員、常任秘書長及部門首長等都會出席。

主要官員行會成員出席

其實，

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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李家超 公務員事務局 習近平 行政會議 陳智思

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