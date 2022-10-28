連方I上樓書 最細232呎

九龍新盤醞釀激戰，由萬科香港發展的長沙灣連方I，昨日突擊上載樓書，提供158伙，佔近半屬開放式戶，最細實用面積232平方呎起，預料最快下月登場推售。

根據樓書顯示，連方I為一幢25層高住宅大廈，涵蓋開放

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