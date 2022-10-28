連方I上樓書 最細232呎 地產版 2022/10/28 分享： 分享： 九龍新盤醞釀激戰，由萬科香港發展的長沙灣連方I，昨日突擊上載樓書，提供158伙，佔近半屬開放式戶，最細實用面積232平方呎起，預料最快下月登場推售。 根據樓書顯示，連方I為一幢25層高住宅大廈，涵蓋開放 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 PARK YOHO Bologna近售罄 擬短期加推 今日 PARK YOHO Bologna近售罄 擬短期加推 ONE INNOVALE三期 暫收逾1200票 今日 ONE INNOVALE三期 暫收逾1200票 你可能感興趣 PARK YOHO Bologna近售罄 擬短期加推 今日 01:00 PARK YOHO Bologna近售罄 擬短期加推 ONE INNOVALE三期 暫收逾1200票 今日 01:00 ONE INNOVALE三期 暫收逾1200票 銷售 長沙灣 連方I 一手市場 保利置業集團（00119） 油塘 香港 啟德 九龍