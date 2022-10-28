PARK YOHO Bologna近售罄 擬短期加推 首輪沽58伙佔97% 1房複式戶最搶手 地產版 2022/10/28 分享： 分享： 新一份施政報告出爐後，首個出擊的全新盤銷售理想。北都概念新盤、元朗PARK YOHO Bologna，昨首輪推售66伙，價單發售60伙即日沽97%，當中以1房複式最先售罄，發展商短期加推單位應市，部署 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 ONE INNOVALE三期 暫收逾1200票 今日 ONE INNOVALE三期 暫收逾1200票 連方I上樓書 最細232呎 今日 連方I上樓書 最細232呎 你可能感興趣 ONE INNOVALE三期 暫收逾1200票 今日 01:00 ONE INNOVALE三期 暫收逾1200票 連方I上樓書 最細232呎 今日 01:00 連方I上樓書 最細232呎 銷售 施政報告 元朗 新地 PARK YOHO Bologna 一手市場 新鴻基地產（00016） 尖沙咀 九龍站 何文田