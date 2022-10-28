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PARK YOHO Bologna近售罄 擬短期加推

首輪沽58伙佔97% 1房複式戶最搶手

地產版 2022/10/28

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新一份施政報告出爐後，首個出擊的全新盤銷售理想。北都概念新盤、元朗PARK YOHO Bologna，昨首輪推售66伙，價單發售60伙即日沽97%，當中以1房複式最先售罄，發展商短期加推單位應市，部署

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