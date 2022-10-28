案件涉國安法 關押時間非特別長 政治版 2022/10/28 分享： 分享： 今屆政府重視關鍵績效指標（KPI），對於涉及《港區國安法》案件，律政司司長林定國認為：「KPI就是依據、堅守我們一貫檢控守則做事，不會有（檢控）數字上的問題存在。」 「我想並非每樣事情，都適合用KPI。 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 今日 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 今日 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 今日 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 你可能感興趣 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 今日 01:00 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 今日 01:00 港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 今日 01:00 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 政治 律政司 林定國 港區國安法 香港 基本法 法官 普通法