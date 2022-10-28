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案件涉國安法 關押時間非特別長

政治版 2022/10/28

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今屆政府重視關鍵績效指標（KPI），對於涉及《港區國安法》案件，律政司司長林定國認為：「KPI就是依據、堅守我們一貫檢控守則做事，不會有（檢控）數字上的問題存在。」

「我想並非每樣事情，都適合用KPI。

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