案件涉國安法 關押時間非特別長

今屆政府重視關鍵績效指標（KPI），對於涉及《港區國安法》案件，律政司司長林定國認為：「KPI就是依據、堅守我們一貫檢控守則做事，不會有（檢控）數字上的問題存在。」

「我想並非每樣事情，都適合用KPI。

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