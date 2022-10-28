港法治跌至22位 政府：未準確了解實況

「世界正義工程」公布《2022年法治指數》，香港跌至22位，港府形容，整體排名維持高位，對於某些領域的評分有輕微調整，認為或因未全面準確了解香港實況，表明會多做更多解說工作。

林新強：排名應列全球前5

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