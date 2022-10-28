港法治跌至22位 政府：未準確了解實況 政治版 2022/10/28 分享： 分享： 「世界正義工程」公布《2022年法治指數》，香港跌至22位，港府形容，整體排名維持高位，對於某些領域的評分有輕微調整，認為或因未全面準確了解香港實況，表明會多做更多解說工作。 林新強：排名應列全球前5 香 ... 訂閱指定計劃免費送您旅行頸枕連行李牌證件套套裝，為 0 + 0 做好準備，出發去旅行啦！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 今日 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 案件涉國安法 關押時間非特別長 今日 案件涉國安法 關押時間非特別長 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 今日 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 你可能感興趣 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 今日 01:00 林定國：無預計免針紙濫發 修例已解決 案件涉國安法 關押時間非特別長 今日 01:00 案件涉國安法 關押時間非特別長 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 今日 01:00 醫衞局長可廢免針紙 郭卓堅申覆核 政治 香港 指數 立法會 港區國安法 律師 律師會 陳澤銘 人權